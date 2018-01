"Romina quiere ser policía y también cumplir el sueño de su vida"

Juan Ignacio Giovanettoni, abogado de Romina Arias, la policía que debutó como vedette, aclaró que la agente no fue echada sino que está "suspendida" de la Bonaerense.



"Ella está sometida a un sumario administrativo y está suspendida de su actividad en la fuerza, no está exonerada. Sigue perteneciendo a la Policía y estamos cursando en breve un descargo respecto de la situación para que se normalice todo a la brevedad", dijo el letrado en diálogo con TN.



Según contó Giovanettoni, "ella quiere poder llevar la vida normal de una persona que se desempeña en una fuerza policial y después de su horario, y con el correspondiente descanso, cumplir el sueño de su vida, que es poder subirse al escenario".



Por último, Giovanettoni explicó por qué Romina accedió a participar de la obra aún cuando desde la Policía le habían negado la solicitud. Explicó que "al momento de firmar, no había una respuesta concreta por parte de la fuerza y por eso ella accedió".

Cabe recordar que Arias fue desafectada del servicio luego de debutar en el teatro de revista de la mano de Carmen Barbieri. "Habiendo tomando conocimiento por la publicación en Facebook donde se felicita a la sargento por su debut en la obra de Barbieri en el Teatro Corrientes, acción que fue constatada, Asuntos Internos no avala la actividad y procede a la inmediata desafectación de servicio", informa el comunicado de la fuerza.