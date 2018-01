Habrá una 8va y última temporada de Game of Thrones

Después de estar todo un año sin Game of Thrones y tras todos las diversas entrevistas que indicaban que la popular adaptación televisiva de la obra de George R.R. Martin no sería estrenada durante 2018, finalmente HBO ha confirmado que la serie volverá recién en 2019, aunque por ahora no revelaron una fecha de emisión de sus 6 últimos capítulos que cerrarán la saga de Westeros ante la amenaza de los Caminantes Blancos. La cadena sí confirmó que tanto David Benioff como D.B. Weiss, se encargarán de escribir los episodios, junto a la colaboración de Bryan Cogman y Dave Hill. El portal "Watchers on the Wall" informó que 2 personajes volverán a formar parte del elenco.

