Muriel Santa Ana: "Acompañé a varias actrices a abortar"

Después de los comentarios realizados por Muriel Santa Ana, la actriz no paró de recibir un gran número de innumerables críticas, lo que la llevó a tuitear: "Quiero decirles a los que me desearon la muerte, el cáncer, etc, que en mi familia me enseñaron el principio de igualdad y libertad, y que no tengo que pedirle permiso a nadie para vivir mi deseo. Cristianismo, hipocresía, idea de clase y racismo, no me enseñaron. Lo siento".

Como si fuera raro uno de los que la liquidó fue el periodista Eduardo Feinmann, quien no tuvo ningún filtro ni problema en llamarla "feminazi". "¿A esta feminazi la pone orgullosa haber dejado sin vida a un niño por nacer? ¿Esta mujer que quitó la vida por que si, pretende dar clases de moral a Facundo Arana? #Verguenza", preguntó el periodista.

"¿Esta es la cola para abrazar a Muriel Santa Ana?", preguntó la periodista Claudia Acuña. "Sí, y al lado está la que me quiere disciplinar y castigar" , respondió la actriz, en referencia a la cantidad de mensajes en su contra.

Pero Santa Ana siguió fiel a su postura y en un nuevo mensaje reconoció que acompañó a varias actrices a abortar o a comprar la pastilla del día después. Confesó además que respeto el silencio de cada una y sus secretos a muerte. "Pero somos muchas, eh..." , remarcó.

Más allá de los mensajes en su contra, que continúan en ascenso luego de cada comentario, Muriel también recibió el apoyo de muchos de sus seguidores. Incluso, obtuvo palabras de aliento de numerosas colegas.

"La cantidad de comentarios cargados de ignorancia que leí sobre el tema. Gracias @Murielsantaok por tu valentía y claridad", publicó Julieta Cardinali y a ella se sumaron otras actrices como María Abadi, Marina Bellati, Verónica Llinas, María Carámbula y Carla Peterson, entre otras . "Vos sos de las que cortan las cadenas. Te quiero y admiro" , escribió la esposa de Martín Lousteau.

"Estamos todas juntas", posteó Muriel para agradecer los mensajes y hasta destacó las palabras que recibió de parte de algunos actores: "Varones que están con nosotras, gracias mi Mike". "Ayyy mi guitarrón que orgullo me das, te saco un pedazo y lo llevo como pin en mi corazón. Feliz año y vida!!" , le había dicho Mike Amigorena.

La polémica continúa y Muriel, mientras recibe apoyo y críticas por igual, sigue firme con su postura y se la nota dispuesta a todo para librar su batalla.

A esto se le suma un Trending Topic en la red social Twitter que no para de crecer en esta tarde del jueves 4/01 donde millones de personas se suman al pedido del Aborto legal.