04/01/1936: Nace el termómetro de las canciones

El 04/01/1936, Billboard publicó el primer ranking musical y el 20/07/1940 publicó su 1er. listado de popularidad musical ('Music Popularity Chart', en idioma inglés).

Desde 1958 Billboard publica la lista "Hot 100" -un gran conteo o lista de popularidad de los 100 sencillos más vendidos en USA-, pero luego fue sumando más rankings y ya difunde más de 100 listas cada semana, comenzando por Billboard 200 (para álbumes) y Social 50 (para artistas).

La llegada de los sencillos resultó un gran impacto en la cultura popular. La 1ra. canción en llegar a N°1 fue "Poor Little Fool", de Ricky Nelson.

Ricky Nelson- Poor Little Fool



Entre los años 1940 y los años 1950, los sencillos populares fueron enlistados en 3 publicaciones:

> 'Best Sellers in Stores' (Los más vendidos en tiendas, 20 a 50 posiciones).

> 'Most Played by Jockeys' (Las más tocadas por los locutores y DJs, 20 a 25 posiciones).

> 'Most Played in Jukeboxes' (Las más tocadas en las rocolas a través de USA, 20 posiciones).

Algunos historiadores aseguran que la lista 'Best Sellers in Stores' fue la referencia para crear el 'Hot 100', que luego combinó todos las 3 listas, con un sistema de puntuación que le dio a las ventas más peso que a la radio.

En el fin de la semana del 12/11/1955, Billboard presentó 'el Top 100'. Los lados A y B del sencillo fueron enlistados por separado, pero todas las reglas fueron alteradas en los años '60 y otra vez en los años '80 y '90.

Los sencillos más exitosos en la historia de Billboard fueron:

> "I Will Always Love You" de Whitney Houston,

> "One Sweet Day", de Mariah Carey con Boyz II Men,

> "I Gotta Feeling", de Black Eyed Peas; y

> "We Belong Together", de Mariah Carey.

Whitney Houston - I Will Always Love You



Billboard ha cambiado (muchas veces) su metodología para intentar reflejar lo que es "popular": la industria musical fue apuntando más a las ventas de los álbumes que a las ventas de los sencillos.

En los años '90, las compañías discográficas detuvieron el lanzamiento de sencillos, y la puntuación de una canción por radio fue mayor y de más "peso" que sus ventas.

Los problemas surgieron cuando, en varios casos, un lado B alcanzó la popularidad del lado A. Entonces, las discográficas incitaron el lanzamiento de un nuevo sencillo, presentando el lado B como el lado A, junto con un "nuevo" lado B.

La introducción de 'cortes de álbumes' en el 'Hot 100' puso fin al hit de los lados dobles.

Ocurrieron acusaciones sobre la manipulación de la lista, en especial cuando las compañías demoraban el lanzamiento del sencillo hasta que en la radio la canción alcanzara su apogeo. Algunos de los casos fueron tan estratégicos que la canción ya comenzaba en el top 10 del 'Hot 100', y algunos debutaron N°1.

Varias canciones se volvieron muy populares utilizando estrategias de mercadotecnia.

El 05/12/1998 el 'Hot 100' cambió de ser una lista de "sencillos" a ser una lista de "canciones".

Hoy día, 'Billboard Hot 100' considera las descargas digitales de las principales tiendas musicales vía Internet, en especial iTunes, Napster, Musicmatch, Spotify, Rhapsody, entre otras: muchas canciones se han beneficiado con este cambio en el sistema.

En 2006, Billboard realizó la lista 'Billboard Hot 100 All-Time Artists', con los artistas más exitosos, y ubicó a The Beatles y a Madonna, arriba. En posiciones por debajo, The Rolling Stones, Elton John y Elvis Presley, como los artistas más exitosos en la historia.

Pero los artistas récord por haber estado más semanas consecutivas en el N°1 han sido Mariah Carey y Luis Fonsi (a dúo con Daddy Yankee y Justin Bieber), con 16 semanas gracias a los sencillos "One Sweet Day" y "Despacito".

Luis Fonsi, Daddy Yankee - Justin Bieber



Curiosidad: Katy Perry logró posicionar 5 sencillos de 1 solo álbum ('Teenage Dream') en el N°1 pero cuando lanzó "Part of Me" (también N°1, Billboard aclaró que no sería tomado en cuenta ya que el sencillo era una re-edición del álbum 'The Complete Confection' y no de 'Teenage Dream'.

Así Perry no pudo superar a Michael Jackson en el récord de 5 sencillos de 1 álbum (el fallecido cantante lo logró con 'Bad').

Madonna tiene más Top 10 que ningún otro, con 39 canciones.

Pero la artista femenina que más N°1 tiene es Mariah Carey, con 18; sólo superada por The Beatles, con 20.

En cuanto a álbumes, Rhythm Nation 1814, de Janet Jackson es el disco que más sencillos logró colocar en el Top 5, con 7 canciones consecutivas. Además, es el único en la historia que logró sencillos N°1 en 3 años distintos.

Janet Jackson - Rhythm Nation



Billboard es propiedad hoy día de Prometheus Global Media, en el pasado Global Media, una compañía que se creó a partir de la venta de la reorganización de Nielsen Company en diciembre de 2009.

El jefe de la compañía es Richard D. Beckman, ex ejecutivo de 2 revistas de la editorial Condé Nast (GQ y Vogue) y de Fairchild.5

Prometheus Global Media edita:

> Adweek,

> Back Stage,

> Billboard,

> Brandweek,

> Film Journal International,

> Mediaweek,

> The Hollywood Reporter.

El holding de medios holandés-estadounidense The Nielsen Company fue fundada por Arthur C. Nielsen (AC Nielsen Company) en 1923 para vender encuestas de ingeniería. Fue la primera empresa en ofrecer investigaciones de mercado.? En 1932 expandió sus negocios al crear un índice de ventas que seguía las compras de alimentos y medicamentos, midiendo las participaciones de las marcas en el mercado: nadie lo hacía en elmundo.

The Nielsen Company es una empresa de información y medios a nivel global, y es uno de las fuentes líderes en información de mercado (Nielsen Consumer, antiguamente ACNielsen), información de medios de comunicación y audiencias de televisión (AGB Nielsen Media Research), información on-line (Nielsen Online), aparatos móviles (Nielsen Mobile), publicaciones de negocios y entretenimiento (Billboard, The Hollywood Reporter, Adweek, R&R).

En 1936, Nielsen adquirió el Audimeter, que medía cuáles estaciones de radio habían sido sintonizadas durante el día. Luego de trabajar con el equipo durante algunos años, la empresa creó un servicio nacional de medición de audiencias radiales en 1942.

Después, estos datos eran vendidos a empresas que estuvieran interesados en la popularidad de los programas e información demográfica acerca de los radioescuchas con fines publicitarios. Así nació la medición de audiencias, que se convertiría en el área más conocida de The Nielsen Company.

Algunos datos de Billboard:

> Ariana Grande fue la 1ra. artista en 57 años en llevar el '1er. corte' de todos sus albumes al Top 10.

> Nicki Minaj es la mujer con más entradas en el Billboard Hot 100: 80 canciones (contando colaboraciones).

> The Beatles obtuvo una canción N°1 y N°2 simultáneamente.

The Beatles - And l love her



> También Mariah Carey.

> También la rapera australiana Iggy Azalea (en una con Charli XCX, y en otra con Ariana Grande).

> Y The Weeknd.

> Jennifer Lopez es la artista de origen latino con más N°1, con 4 canciones. Le sigue Gloria Estefan con 3.

> Paul McCartney ha sido el artista que más N°1 logró: 26, si se combinan su participación con The Beatles (20 veces), con Wings (4) y como solista (2).

> Le sigue George Harrison, con 23: 20 con The Beatles 20 y 3 como solista.

> Luego, John Lennon y Ringo Starr, con 22: 20 con The Beatles y 2 como solistas.

> Diana Ross logró 18 veces el N°1 (12 con The Supremes y 6 como solista), igual que Mariah Carey, pero contando la participación de Diana Ross en "We are the world", llega a 19.

> Michael Jackson sumó 4 veces N°1 con "The Jackson 5" y 13 como solista, llegó a 17, igual que Elvis Presley. Pero Jackson dirigió, escribió y participó de "We are the world", o sea tiene 18: es el cantante masculino con más N°1 de la Historia.

USA for Africa - We are the World



> Tupac Shakur fue el 1er. artista en tener una canción y un álbum N°1 estando en prisión.

Tupac Shakur - Hail Mary



> Gloria Estefan fue la 1ra. artista latina N°1 del 'Hot 100', con "Anything for You", en 1988.

> "Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)", de Domenico Modugno, fue la 1ra. canción de habla no inglesa en llegar a N°1 (en italiano, y en 1958).

> La canción "La Bamba", en 1987, fue la 1ra. canción en español en llegar a N°1 (por 3 semanas).

> "La Macarena" fue la 2da. canción en español en llegar a N°1, en 1996.

> La 1ra. fue "Despacito (Remix)" de Luis Fonsi, en colaboración con Daddy Yankee y Justin Bieber, en 2017.

> Shakira fue la 1ra. cantante sudamericana en llegar a N°1 con el sencillo Hips Don't Lie, en 2006.