Antes 'el Caballo' y 'el Pata', ahora Balcedo ¿Quién es el que viene?

La Justicia Federal de La Plata ordenó y obtuvo la captura de Marcelo Balcedo, titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, en el marco de una investigación que lo tiene en la mira por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Se trata del 3er sindicalista preso luego de Omar Caballo Suárez y el Pata Medina. Tanto Balcedo como Medina fueron sindicalistas de La Plata y el nexo entre ellos es Carlos Quintana, el secretario de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) proveniente de la misma ciudad. Muchos dicen que él puede ser el próximo sindicalista en ir tras las rejas porque estuvo por ejemplo en el lanzamiento de Cristina con Boudou en 2011 pero otros dicen que no porque María Eugenia Vidal tiene un acuerdo político con Quintana y por eso UPCN no hace manifestaciones pero si las provoca ATE que es otro de los sindicatos que más golpea. Entonces... ¿Es o no es el próximo Carlos Quintana?

Por Urgente 24 Jueves 04 de enero de 2018 19:54 hs Compartí esta nota Imprimir