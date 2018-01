Se desarma el 'Rojo': Después de Barco ahora tiene problemas con Erviti

El mediocampista Walter Erviti disparó este jueves (04/01) duras declaraciones contra el entrenador de Independiente, Ariel Holan, luego de quedar desafectado del plantel del ‘Rojo’. Erviti cargó contra Holan al recordar que “antes” le decía que “jugaba muy bien al fútbol” y luego esa consideración evidentemente se modificó. Además, el mediocampista lanzó que “el DT me puso muchas veces de volante central solo. Yo le había dicho que no me sentía cómodo ahí, pero me pedía que dé una mano y yo lo hacía. Me infiltré mucho para jugar y estar cerca de mis compañeros. Pensé siempre en el beneficio del equipo, pero me costó mucho por momentos” y añadió que “lo que me duele de todo esto es que hace 20 días hablé con Holan y me agradeció el esfuerzo, y después me enteré por los dirigentes que no me iba a tener en cuenta. Yo lo tuve que llamar a Holan y preguntarle si tenía algún problema conmigo”.

Por Urgente 24 Jueves 04 de enero de 2018 20:46 hs Compartí esta nota Imprimir