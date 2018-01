Messi, en el centro del conflicto periodístico Catalunya vs. Madrid

"La situación política en Cataluña ha salpicado incluso a Lionel Messi. El jugador argentino quiso tener claro qué ocurriría en el caso de que Cataluña lograra la independencia, de modo que obligó al Barcelona a establecer las condiciones en las que dejaría el club si la secesión se llevase a efecto. Así las cosas, Messi se ha comprometido por escrito en su nuevo contrato millonario de renovación a seguir en el Barcelona, pero sólo si esa hipotética independencia le permitiese jugar en "una liga de primer nivel europeo", algo que la legislación vigente hace imposible en el caso de la española. De lo contrario, abandonaría automáticamente el club sin necesidad de pagar su cláusula (700 millones)", comenzó el artículo de El Mundo.

"El Barça le ha comunicado al jugador que en el caso de que se produjera la independencia catalana, quedaría automáticamente libre. El club entiende que esa circunstancia constituiría una alteración sustancial del contrato. Y, en consecuencia, la obligación de permanecer en el Barça desaparecería. También se le ha aclarado que en la misma situación quedarían el resto de jugadores de la plantilla, por lo que se le ha precisado que en ningún caso estaría obligado a continuar en la entidad si ésta pasara a integrarse en una liga conformada exclusivamente por equipos catalanes, por ejemplo.

Se le ha detallado que en dicho supuesto rige un principio fundamental del Derecho, la cláusula rebus sic stantibus, que permite la revisión de los contratos cuando concurren circunstancias nuevas respecto a las que existían en el momento de la firma del acuerdo. De esta forma, la ruptura del equilibrio del contrato lleva aparejada su caducidad. El gesto del delantero, que pese a todo ha querido vincularse al Barça -incluso en una Cataluña independiente-, queda supeditado pues a continuar jugando en la élite europea", continúa dicha publicación.

Sin embargo, ante semejante escándalo, el club catalán desmintió desde su diario Sport:

Fuentes del FC Barcelona han informado a SPORT que en la última renovación de Leo Messi por el Barça queda constatada la fidelización por las dos partes y que no se contempla ninguna cláusula en clave política. Se trata de un contrato en el que el compromiso de Leo Messi con el Barcelona va más allá de cualquier criterio político. Es el amor eterno de Messi al club de toda su vida.

El Barcelona ha apelado oficialmente a la confidencialidad que rige en los contratos con sus jugadores para no precisar si Messi ha impuesto o no una cláusula en el sentido de la información del diario 'El Mundo', que aseguaraba que el argentino "solo seguiría en el Barça", si una hipotética independencia de Catalunya le permitiese jugar en "una Liga de primer nivel europeo", en concreto la inglesa, la alemana, la francesa o la española.

No obstante, fuentes del Barcelona han asegurado a SPORT que en este nuevo contrato que Leo Messi renovó como azulgrana hasta el 2021, el argentino muestra su amor eterno al Barça ya que se compromete a seguir en el club barcelonista y cumplir su contrato si el Barcelona, como marca la reglamentación de la FIFA, tuviese que cambiar de federación en el caso de que se produjera un cambio en la situación política. Una circunstancia y una reglamentación que no solo afecta a Messi sino a todos los jugadores.

En el caso de Messi, sin embargo, el argentino ha querido dejar claro que seguirá en el Barcelona y que no se acogerá a la libertad que le podría conceder en esta hipotética situaciòn la reglamentación de la FIFA.

Al respecto, el diario La Vanguardia (de Catalunya), sumó detalles claves:

Lionel Messi, como el resto de sus compañeros del club barcelonista, quedaría en libertad, sin necesidad de cláusula alguna, en el caso de que Catalunya fuera independiente y el Barça no pudiera militar en LaLiga española. Tampoco es cierto que la entidad barcelonista quedaría fuera de las competiciones españolas automáticamente según la Ley del Deporte. Mientras el FC Barcelona perteneciera a la Federació Catalana y ésta formara parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mantendría su actual status, pudiendo intervenir en competiciones de UEFA y FIFA sin mayor problema.

El Mundo del Siglo XXI desvela este viernes las cláusulas que figuran en el contrato renovado de Lionel Messi en la que se trata de la postura del crack argentino ante la posibilidad de una Catalunya independiente. El contenido es real y figura en las copias que obran en poder de la Liga Profesional Española (LFP) que preside Javier Tebas y tiene su sede en Madrid. De ahí es dónde puede haber existido esa ‘fuga’ de información confidencial entre las partes.

Pero si se lee atentamente lo publicado, lo que pide incluir en su nuevo contrato Leo es positivo para la entidad barcelonista, a pesar del uso político que ha hecho la publicación madrileña de la información. Lionel Messi se compromete a seguir jugando en el Barça en una Catalunya independiente, cosa que no tendría necesidad de hacer. Eso sí, quiere garantías de que el FC Barcelona militaría en LaLiga, en la Ligue 1 (Francia), Premier League (Inglaterra) o Bundesliga (Alemania). Curiosamente, no se cita la Serie A de Italia. ¿Un olvido?

Es cierto que en el entorno de Lionel Messi, sobre todo por parte de su padre Jorge, siempre existió una cierta inquietud para saber la evolución de los acontecimientos relacionados con el soberanismo en Cataluya. De hecho, fuentes solventes del Barça explican que se incluyó esas cláusulas, que se consideraban innecesarias y superfluas, para tranquilidad de de Leo y su familia. Pero que también se les explicó, por activa y por pasiva, el concepto de ‘rebus sic stantibus’, del que también habla acertadamente Esteban Urreiztieta en su información. Por ese principio jurídico, que Mundo Deportivo ya publicó y desveló en su día, los contratos de los jugadores del Barça, como del resto de deportistas profesionales catalanes quedarían sin sentido legal, serían libres. Algunas fuentes jurídicas, incluso, expanden esa posibilidad al tema de patrocinadores y proveedores de la entidad azulgrana, que no es ningún secreto, sería uno de los grandes perjudicados por la declaración unilateral de independencia de Catalunya.

Barça, en España o Catalunya

Lo que no se entiende con claridad es el por qué de la cláusula respecto a que Lionel Messi quedaría en libertad si el Barça no puede militar en LaLiga y, además, no lo hace en uno de los campeonatos de Inglaterra, Francia o Alemania. No tiene sentido. El Barça, por más que digan muchos ‘expertos’, casi todos políticos, sólo podría jugar en los torneos españoles y caso de impedirlo el Gobierno catalán, en una nueva Lliga Catalana que se creara para los clubs de casa. Lo otro, salvo que UEFA y FIFA cambiaran su actual reglamentación es del todo imposible. Un equipo de una federación no puede ir a otra así como así, aunque sí que es cierto que hay precedentes a nivel europeo en conjuntos y Ligas de poca entidad. Tampoco debe olvidarse que una Catalunya independiente y su correspondiente nueva Federació de Futbol estaría fuera de UEFA y FIFA hasta que fuera admitida y sus clubs no podrían participar hasta entonces en sus competiciones

La vía más lógica, que se llegará con el tiempo, es la creación de una Super Liga europea, bajo el auspicio de los clubs y de la propia ECA (Asociacion Europea de Clubs) que sustituiría a la actual Champions y Europa League de la UEFA y complementaría las competiciones nacionales. Pero, de momento, ese proyecto está aparcado por el dineral que perciben de la UEFA por la actual Champions.

Utilización política

La información de El Mundo tiene un claro sentido político porque al desvelar esas cláusulas, que, efectivamente, figuran en el nuevo contrato de Lionel Messi que finaliza en el 2021, con opción a uno más, trata de enfrentar al genio de Rosario con el soberanismo catalán. O, al menos, busca crear inquietud entre la masa social del Barça por el futuro de su ídolo. De paso, es una forma de tratar de desestabilizar a Leo como ya sucedió con toda la información facilitada en el caso de sus problemas con Hacienda. No hay duda de que el crack argentino ha sido el auténtico demonio para la ‘Brunete mediática’ en su apartado filo madridista en los últimos años.

El Barça no va a entrar en el tema porque tienen claro este aspecto. Tampoco el entorno más directo de Lionel Messi tiene la intención de decir nada. Es cierto que existen esas cláusulas en el contrato de Leo, como figuran en los contratos laborales de muchos directivos de empresas multinacionales o nacionales que siguen en Catalunya. Son de sentido común y de estar bien asesorados legalmente y laboralmente.

Es lo mismo que creer que con la cláusula de 700 millones de euros se garantiza la continuidad de Lionel Messi en el Barça. Como dijo Pep Guardiola el único blindaje posible es que siga siendo feliz en el Barça. Y, por lo visto, es de lo que se trata, de buscar que no lo sea. Aunque por el momento, no tengan demasiado éxito. No hay nada que le ‘ponga’ más a Leo que marcarle al Real Madrid en el Bernabéu y mostrar la camiseta del Barça. ¿Por qué será?