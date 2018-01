¿Otro escándalo para Macri? Denuncian que ANSeS pagó $540 mil a ex fondo de Caputo

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue denunciado ante la Justicia por una operatoria de la ANSES que le generó un negocio millonario a un fondo que él creó y administró hasta poco antes de asumir como ministro. La transacción tuvo un costo para el Estado de al menos $540 mil pesos, de acuerdo a información oficial.



La ANSES abonó ese monto a la firma Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, manejada por Caputo hasta poco antes del inicio del gobierno de Mauricio Macri, en concepto de comisión por colocaciones en Lebacs, a partir de una decisión del comité ejecutivo del Fondo de Garantía se Sustentabilidad (FGS), que el propio funcionario integraba, según informó el portal Letra P.



En la votación del comité, que tuvo lugar en mayo de 2016, Caputo se abstuvo de expresar su preferencia y “se limitó a tomar nota”, indicó Anses.



El dato fue confirmado de manera oficial por ANSES ante un pedido de acceso a la información pública. De esta manera, el Estado —ANSES— compró papeles del Estado —Banco Central— a través de un intermediario. Casualmente, el creado por Caputo, uno de los funcionarios encargados de dirigir la operación.



Cabe destacar que Caputo ha negado vinculaciones actuales con Axis (fundada por él en 2012 y mencionada en los Paradise Papers). Sin embargo, como informó la revista Noticias, el ex encargado del edificio de esa empresa, César Rija, lo contradijo. “Desde que asumió en el Gobierno (diciembre de 2015), Caputo debe haber visitado el edificio, como mucho, cuatro veces, hasta que yo tuve un infarto en septiembre de 2016 y dejé de trabajar”, recordó Rija. “Tengo agendado la última vez que fue porque yo se lo transmitía a Martín Maccarone (CEO de Coinsa)”, agregó.



El saldo neto de la inversión canalizada por Axis fue de 90.115.538 pesos, informó el ente que administra los fondos de los jubilados. El acuerdo entre la ANSES y la firma que pertenecía a Caputo estableció una comisión de 0,6% sobre la rentabilidad, que representó 540.693 pesos.



Según relató Letra P, el pedido de informes se presentó el 19 de septiembre pasado ante la Jefatura de Gabinete. El área envió la solicitud a la ANSES, que respondió dos meses más tarde, el 14 de noviembre, que la colocación en el fondo Axis Ahorro Plus había arrojado un saldo final neto de 90.115.538 pesos, sin más detalles.



Al faltar información se solicitó la intervención de oficio de otro organismo del Gobierno. Ante la insuficiente información (no aclaraba el monto de la comisión, que era lo solicitado), fue formulado un nuevo pedido, contestado el 3 de enero pasado, en un archivo nuevamente ilegible, por lo que debió intervenir una vez más otra área del Gobierno.



”Las comisiones son descontadas de la rentabilidad anual de los fondos, es decir, que las mismas son descontadas del patrimonio total de los respectivos Fondos Comunes de Inversión, y su rentabilidad anual es neta de las respectivas comisiones, se trata de costos tanto de la Sociedad Gerente como de la Sociedad Depositaria”, señalaron.



Luego, agregaron que “el total de la comisión cobrada por el Fondo Axis, Ahorro Plus Clase B, en la operación de referencia era de 0,60 por ciento anual”. La combinación de ambas respuestas incompletas permitió deducir que se pagaron a Axis 540.000 pesos de comisión sobre la rentabilidad de 90.115.000 pesos.



Este aparente conflicto de intereses motivó una denuncia en septiembre pasado por parte de Gabriel de Vedia, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de la Seguridad Social, que quedó radicada en el juzgado federal de Luis Rodríguez.



Además del actual ministro de Finanzas, la acusación de De Vedia alcanzó al director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; al ex director del organismo Luis María Blaquier, al viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, y al ex secretario de Hacienda Gustavo Marconato. También fueron denunciados como personas jurídicas el Fondo Común de Inversión Axis Ahorro Plus y el Deutsche Bank, que actúa como despositario.



El funcionario entiende que quedó exento de responsabilidad al haber vendido, en diciembre de 2015, sus acciones en Axis, y al haber evitado, cinco meses después de convertirse en secretario de Finanzas, levantar la mano a la hora de decidir la inversión en la empresa por él creada. En caso contrario, hubiera sido flagrante la violación a la ley de Ética Pública, que exige al servidor estatal no participar de decisiones que atañan a intereses con los que hubiera estado vinculado los tres años previos.



Cabe recordar que Caputo ya fue denunciado ante la Justicia por su actividad en fondos de inversión que operaron en paraísos fiscales, una actividad que dijo haber suspendido cuando asumió en la función pública. Esta información se desprendió del escándalo mundial por los llamados Paradise Papers.



Antes de asumir como ministro, Caputo fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales. Caputo también fue el manager de Alto Global Fund, un hedge fund del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes por más de US$ 100 millones, según medios de comunicación especializados en información financiera.



El actual titular de la cartera de Finanzas gerenció esos fondos offshore junto al financista argentino radicado en Miami Martín Guyot. Así surge de los documentos de Paradise Papers.



En su defensa, Caputo aseguró que se había desvinculado de esas firmas antes de sumarse el Gabinete.