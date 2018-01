"Tratar el desafuero de CFK depende de la voluntad del Gobierno"

Sergio Massa insinuó que si no se trata el desafuero de Cristina Fernández en el Senado es en mayor parte por responsabilidad del oficialismo.

El líder del Frente Renovador, uno de los más golpeados de las últimas elecciones legislativas, dijo en una entrevista publicada este viernes que "va a depender de la voluntad política" del oficialismo que se avance en el cese de la inmunidad de arresto de la exPresidente solicitado por el juez Claudio Bonadio en el marco de una causa por encubrimiento del atentado a la AMIA.

Hace 2 días, Margarita Stolbizer, su socia política, había denunciado la existencia de un "acuerdo" entre Cambiemos y el PJ para "proteger" a la senadora kirchnerista.

Desde Pinamar, Massa rechazó que el desafuero tenga un tinte de persecución como lo denuncia la líder del Frente para la Victoria y la reivindicó como una "herramienta" del Congreso.

"No, el desafuero es una herramienta del Senado, no es una cuestión ilegal. Es para resolver un pedido de un juez. Hoy el bloque más grande creo que lo tiene Cambiemos. Va a depender de la voluntad política del Gobierno que se trate o no el desafuero de Cristina", dijo en un reportaje que le hizo lanación.com.

Massa también fue consultado sobre si existe un plan para perseguir opositores, algo que desestimaría. "Lo que genera bronca es que por ahí hay causas que duermen diez años, quince años, y eso desprestigia a la Justicia. Genera la idea de que es un instrumento de presión y muchas veces también de complicidad", dijo.

No obstante, aseguró que "está claro que el Gobierno tiene una acción de operación sobre la Justicia", aunque dijo desconocer si puntualmente la ejercía sobre Bonadio.

"No lo sé, porque no conozco en particular sobre este caso. Pero es cierto que el calendario judicial coincide con los problemas que le emergen al Gobierno, léase submarino, aumento de tarifas", afirmó.