2 años y 1 palabra: fracaso (escuchen al de Valentín Alsina o preparen a Pluto)

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Pronóstico Bursátil). El "si así ganamos, sigamos", de Jaime Durán Barba, sostuvimos que se iba a dar un golpe de frente contra la realidad. Pues bien, la realidad muestra que en la política económica llevada adelante hasta ahora, y en base a los objetivos auto impuestos por el Gobierno, los resultados al cabo de dos años se resumen en una sola palabra: fracaso.

No se logró reactivar la economía, salvo en los sectores donde el Señor Estado puso plata, casos tales como infraestructura y construcción.

Y por supuesto que reactivó el festival de bonos, tasa de interés, 'carry trade' (arbitraje entre monedas y tasas de interés), es decir mera especulación de capitales nacionales y extranjeros que toman dinero en el exterior por 1.000 días al 4% anual y la colocaron hasta el mes pasado al 29% anual, mientras el tipo de cambio se mantenía planchado y al mismo tiempo iba matando una a una a las economías regionales, al agronegocio y hasta tuvimos el récord histórico de déficit de balanza comercial y turística, la fuga de dólares mas grande de la historia.

Nadie le creyó a Alfonso Prat-Gay las metas que anunció en Enero de 2016, ni siquiera él mismo. Levantó el cepo, 'click caja' de $ 50.000 millones de pérdida para la Nación, y se fue. Sus socios quedaron igualmente en el sector clave, colocar deuda, firmar cheques para provincias y movimientos sociales. Y vaya si lo hacen.

Un ministro de Finanzas con buenos modos y agradable verba, pero que su 'expertise' de gran fiscalista nunca pudo ser aplicada, no renuncia por la tentación de poder que ofrece el cargo, pero su fracaso no fue más que uno más del conjunto de personas sin una voz que imparta las instrucciones de hacia dónde hay que ir.

Hace dos semanas, el Día de los Inocentes, los 'Cuatro Fantásticos', a saber, el Monje Negro, el Ministro que juega a serlo, el Colocador Compulsivo "medio punto" y el de Corbata que Hizo lo que Pudo -y hasta se tuvo que bancar una conferencia de prensa masticando bronca- no anunciaron nada nuevo, simplemente omitieron decir "Nos equivocamos", mintieron acerca que con mayor información modificaban las metas, mintieron y, siempre mirando para abajo cuando intentaban disimular la intervención del BCRA. ¿Por qué no lo harían si ya metieron mano al Banco Nación y al Fondo de Garantía de la ANSeS?

Federico Sturzenegger esa misma tarde le presentaba la renuncia al Sr. Presidente Mauricio Macri, y los medios se equivocan al manifestar que la rechazó, sino que manifestó que no era el momento para aceptarla.

Pedro Lacoste, ex Grupo Tilton y del 'riñón' de Alfonso Prat-Gay y Luis Caputo ya está interviniendo en la toma de decisiones, y le va a hacer honor a su apellido, tal como me dijo Mario Caira, la marca del cocodrilo indica que tratará de "devorar pesos" a como de lugar. Tema central: que se renueve el mayor porcentaje posible de Lebacs.

No importa cuándo ni cómo lo haga. Sturzenegger ya no toma decisiones.

En resumen: a los Newman´s Boys se les sumaron los JP Morgan's Boys para aplicar la 'Regla de Taylor'.

Y no podemos dejar de acotar que no tienen gente idónea dentro de sus filas para pilotear tormentas, dato no menor la ausencia de un equipo. Salvo el hincha de Racing de Valentin Alsina, que pide a gritos el Ministerio de Economía para intentar hacer lo que el sentido común indica.

La 'Regla de Taylor' dice que el aumento de la inflación en 1 punto porcentual debe forzar al Banco Central a elevar la tasa de interés nominal en más de 1 punto porcentual. Dado que la tasa de interés real es (aproximadamente) la tasa de interés nominal menos la inflación, implica que cuando la inflación sube, la tasa de interés real debe aumentar. La idea de que la tasa de interés real debe elevarse para enfriar la economía cuando aumenta la inflación (requiere que el tipo de interés nominal debe aumentar más que la inflación) a veces se ha llamado 'el principio de Taylor'.

Si suben, bajan o dejan igual la tasa de interés de las Lebacs, la migración no va a bajar del 30%. Se terminó el negocio y comenzó a detonar la 1ra. bomba.

Hace menos de un mes el Dólar Oficial cotizaba a $ 17.20, hoy a $ 18.90, casi un 10% más. Para equilibrar, la tasa debiera subirse a 120% anual, si se mantuviera este ritmo y ¿sabe una cosa lector? Tampoco pararía la migración de Lebacs a Dólar.

El dólar -'¿a cuánto se va el dólar?', me lo preguntan hasta los vecinos-. El problema no es el dólar, sino el peso, cada vez hay mas pesos, y cuando algo abunda y no tiene respaldo su precio cae, se deprecia y nadie lo quiere, no siente seguridad en una país 'top five' en el ranking de inflación mundial.

Se colocaron US$ 9.000 millones, ¡¡¡fantástico!!!

El mercado contestó con la ruptura de los $ 19,00 del dólar mayorista.

Los medios dijeron: "Hubo ofertas por US$ 21.400 millones, ¡¡¡fantástico !!!" Ningún medio informó: "¿A qué tasa?".

Uno puede decir. "Voy a construir un rascacielos", pero si se preside un país está obligado a decir cómo lo va a lograr, utilizando qué herramientas y bajo qué plan de trabajo. Los 'Cuatro Fantásticos' hace dos semanas, sólo hablaron del rascacielos. Ergo: nadie les cree.

El tipo de cambio va a ser siempre para arriba, cuando ingresan dólares de colocaciones de deuda, se agacha para tomar envión, y luego rompe otra marca.

> Si caen los mercados estadounidenses, a partir de la semana que viene,

> Si sube las tasas la FED 3 veces este año,

> Si se siguen depreciando el Peso mexicano y el Real brasilero,

> Si en Alemania o Italia se sincera el drama financiero que está empezando a mostrar...

a la Argentina no le va a prestar plata ni el perro Pluto.

Entonces, tal como dijimos tantas veces, este plan gradualista ya se intentó varias veces en nuestro país y siempre fracasó detonando o en una megadevaluación o hiperinflación o un default. No existe, por lo menos, una razón para pensar que esta vez no va a fracasar.

El Gobierno lo sabe, sabe que tomó una muy mala decisión y entonces puso en marcha el Plan Durar, hasta donde puedan.

Las nuevas metas anunciadas tampoco se van a cumplir. Ni cerca, e incluso 2018 supere a su antecesor en el porcentaje de inflación.

La alianza 'Cambiemos' será recordada por haber consolidado la República, en el mejor de los casos.

Pero dada la coyuntura nacional y mundial, insistimos: la incertidumbre esta vez durará muy poco tiempo. Será en verano la definición de este proceso.

En cuestión de mercados, seguimos la fiesta hasta donde se pueda: 'price earnings' de 50 años no impiden que sigan subiendo, las altas tasas tampoco.

Pero es lógico, en esta etapa de mercado: antes estaban la AFJP, y sus gerentes muy amables que ordenaban "comprar" en estos valores. Y luego, cuando esas compras caían a una décima parte, con las misma "amabilidad" esos gerentes ordenaban "vender". Se decía "Jubilados pobres, Gerentes ricos".