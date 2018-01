Exploración espacial: ¿Somos los únicos o hay extraterrestres?

El 15 de septiembre de 2017 llegó a su fin Cassini, la misión de 20 años de la NASA a Saturno y sus lunas. Durante aproximadamente un minuto, Cassini pudo transmitir nuevos datos sobre la composición del planeta, siempre y cuando su antena permaneciera apuntada hacia la Tierra, con la ayuda de pequeños propulsores. Luego, la nave espacial se quemó y se desintegró debido al calor y a la alta presión de la atmósfera hostil. Se convirtió en parte del planeta que se propuso explorar.

Cassini showed us the beauty of Saturn.

It revealed the best in us.

