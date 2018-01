Progresistas pierden “fuerza” y no convencen a las mayorías sociales

La izquierda y la derecha históricamente han sido vistas como dos posturas totalmente diferentes y se les compara con el “agua y el aceite”, es decir, nunca se van a poner de acuerdo en cuanto al sistema que defienden y quieren que reine en el mundo. La izquierda y la derecha está familiarizadas con el siguiente esquema mental: la derecha es dueña del poder, mientras que la izquierda tiene la razón moral.

Para el autor Victor Lenore, quien publicó un ensayo en el portal web El Confidencial, el 2017 dejó algunas novedades en la batalla de la Derecha vs. Izquierda, entre ellas, descubrir que los llamados “progresistas” han perdido también la capacidad de convencer a las mayorías sociales.

“Hubo un momento, tras el cataclismo financiero de 2008, donde el discurso neoliberal estuvo tan desacreditado que los líderes globales se reunían con el objetivo de "refundar el capitalismo". Diez años después, el mercado está repleto de ensayos solventes que describen al grueso de la izquierda como elitista, ensimismada y narcisista, incapaz de ofrecer soluciones prácticas a los problemas de los ciudadanos occidentales”, explica Lenore.

Un reciente estudio publicado en 'Political Psychology' echa por tierra lo que se piensa sobre la izquierda y la derecha: la gente de izquierdas puede caer en el autoritarismo con una probabilidad similar a la gente de derechas, pues ambos grupos exhiben un grado similar de prejuicios, dogmatismo y fanatismo.

Por un lado, la gente de derechas que participó en su estudio era más propensa a suscribir afirmaciones tales como "nuestro país funcionaría mejor si los alborotadores se callaran y aceptaran nuestro modo de vida tradicional". Mientras que la gente de izquierdas que participó en el estudio era tan propensa como la gente de derechas a suscribir afirmaciones tales como “nuestro país necesita de un líder fuerte de izquierdas que destruya aquellos estilos de vida tradicionales que nos están perjudicando”.

La pulsión autoritaria subyace con la misma intensidad dentro de lo que coloquialmente denominamos 'izquierda' como dentro de lo que coloquialmente denominados 'derecha' (de hecho, en el estudio la izquierda obtuvo una puntuación ligeramente superior en la escala de autoritarismo que la derecha).

El odio a los marxistas:

El ensayo de Lenore también explica que la capacidad de seducción de la izquierda ya no es lo que era. Dos autores tan distintos como Mark Lilla (erudito académico) y Jim Goad (escritor punk pasado de rosca) cuentan la misma anécdota sobre cómo comenzaron a detestar a los estudiantes marxistas.

Ambos, curiosamente, comparten orígenes humildes. La madre de Lilla era enfermera, mientras que su padre trabajaba en una cadena de montaje. En 1974, con mucho esfuerzo y una beca, consiguió acceder a la universidad de Michigan.

"Es difícil no interesarse por la lucha de clases cuando vienes de un entorno obrero y ves que otros niños del colegio lucen los correctores bucales que tu familia no se puede permitir. ¿Sabes cuál es mi problema con los marxistas estadounidenses? Todos los que me he encontrado son niños ricos blancos que te sermonean sobre cómo deberías sentirte por pertenecer a la clase trabajadora. Además, casi siempre se equivocan en sus análisis" dijo Jim Goad en una entrevista con el portal web El Confidencial.

La profecía de Trump:

También cita a Goad, quien es autor del 'Manifiesto Redneck' (Dirty Works), un rodillo 'antiprogre' publicado en inglés hace veinte años.

El libro ha cobrado vigencia porque es imposible no leer sus páginas como una profecía de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El texto, rebosante de bilis, no se conforma con proclamar que el Partido Demócrata abandonó por completo a la clase trabajadora, sino que explica cómo Hollywood caricaturizó a la 'basura blanca', la televisión denigró a los 'cogotes rojos'.

"Yo pensaba que los sesenta habían sido una década de 'vamos a llevarnos todos bien; olvidemos los rollos identitarios y construyamos algo juntos'. Pero no ocurrió eso: hubo movimientos de orgullo negro y orgullo marrón, pero nada para los blancos, que eran los malos oficiales de la película que se habían montado", denuncia Goad. ¿Moraleja? El clasismo de la izquierda puede ser tan violento como el de la derecha.

Crisis en Cataluña:

Hablar de crisis en la izquierda es nombrar las últimas elecciones catalanas, y el debacle de la izquierda tiene mucho que ver con la flojera de sus analistas, que opinan alegremente que cualquiera que no desee la independencia de Cataluña es un ignorante o un franquista.

Feminismo obligatorio:

El último bofetón a los dogmas 'progres' se titula 'Por qué no soy feminista' (Libros del Lince), de la crítica cultural tejana Jessa Crispin. Sus feroces páginas insisten en que la izquierda 'cool' prefiere juzgar a comprender. "La feminista típica, por lo general, es una mujer de clase media, blanca y con estudios. Sus ambiciones y necesidades no coinciden con las ambiciones y necesidades de todas las mujeres. Sin embargo, a lo largo de gran parte de la historia feminista reciente nos hemos centrado en hacer posibles sus sueños", señala.

Crispin lamenta la condescendencia de muchas feministas hacia quienes piensan de manera distinta. "Hay una tendencia a mirar con lástima a las mujeres que han rechazado el feminismo: pobres pánfilas, no saben lo que es mejor para ellas". Su libro explica que, en un mercado laboral tan escaso y hostil como el actual, preferir quedarte en casa para cuidar de los tuyos no es ninguna opción estúpida. También denuncia la moda pija de imprimir frases como "Feminista radical" en bufandas de 220 dólares.

Descalabro Rojo:

La derrota del discurso de la izquierda se confirma elección tras elección. El populismo de derechas (Trump, Le Pen, Alternativa por Alemania…) tiene mucha más fuerza en Occidente que el populismo de izquierdas (Podemos, Bernie Sanders, Francia Insumisa…). Los grandes emporios de comunicación son igualmente hostiles con ambas opciones, pero los votantes prefieren votar conservador.