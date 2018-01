Rumor: Andy Freire puede desbancar a Fernando Iglesias

"¿Vos te pusiste a pensar como podés convertir en plata todos esos lugares en tu casa que durante las vacaciones te van a quedar sin usar?", arranca el diputado nacional Andy Freire en su cuenta de Instagram.

El ex ministro "emprendedor", que podría volver a su puesto en Modernización en marzo según algunas fuentes del GCBA, agrega "se empiezan a alquilar los jardines para hacer camping. El quincho, la parrilla, el asado, el sillón de tu casa, el cuarto que no usas, la bicicleta, el auto. Todo eso lo podés poner a disposición durante sus vacaciones y hacerlo plata".

"Si no lo hacés es porque no querés", finaliza Freire. El video generó revuelo durante el pasado fin de semana, sobre todo en las redes sociales.

"Para alquilar jardín, quincho o habitación se requiere mínimamente habilitación, seguro c/terceros por robo o accidentes, seguridad y factura... Si no, te arriesgás a comerte un juicio por cualquier cosa que pase #VaConOnda", le respondió un usuario en Instagram.

Otro le reprochó: "Y si los pibes después no sé quieren ir de tu jardín? Como los sacas? Y el auto, si no te lo devuelven, no podes decir que te lo robaron, porque vos mismo le diste la llave...o sea para ganar apenas unos mangos tomas un montón de riesgos! Para eso te conviene poner plata en la Bolsa! Es más seguro y podes ganar mucha más plata!"

Un "fake" de Mauricio Macri publicó en Twitter: "En mí equipo, que es el mejor de los últimos 50 años, está Andy Freire que propone que alquiles el sillón, la cama, etc. En este país el que no come es porque no quiere, el único cuidado que deben tener es en hacer un buen contrato, Andy alquiló su cerebro y no se lo devolvieron".

Perdón @andyfreire... ¿Cómo sería eso de alquilar un asado? ¿Lo mastican y me lo devuelven? pic.twitter.com/wSU8CBArbK — Juan Faerman (@JuanFaerman) 6 de enero de 2018

Alquilo la dentadura postiza de mi vieja de las 22hs a 6hs, mientras ella duerme Andy Freire. — DiegoAntonio Wendler (@DieWendler) 6 de enero de 2018

Dios creó a "Andy Freire" para que fernando iglesias no parezca tan pelotudo — Bérurier (@a_b_berurier) 6 de enero de 2018

Y...como no podía ser de otra manera Los Simpson predijeron los insólitos consejos de Andy Freire (el ¿Emprendedor?) del PRO que propone alquilar el sofá, el quincho y hasta el asado de tu casa. https://t.co/EySelr4S8H pic.twitter.com/VjZx4sye4H — Ale Gordillo Web! (@alegordilloweb) 7 de enero de 2018

Hasta el economista José Luis Espert se burló de Freire, a través de su cuenta de Twitter. "Los cepillos de dientes que no te llevás, otros los podrían limpiar. Y si terminaste un vino, alquilás el corcho para la gente que quiere ir a pescar", publicó en un video.

Su par en la Legislatura porteña, la diputada de izquierda Myriam Bregman tampoco se le escaparon las ridículas recomendaciones. "Andy Freire no sé si milita el ajuste o el ridículo...", afirmó.