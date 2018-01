La nueva moda que afecta a la salud

Las contradicciones son constantes en Silicon Valley. Por un lado aseguran qué están totalmente dispuestos a eliminar cualquier tipo de enfermedades hasta hacer al ser humano inmortal. Pero por el otro, hacen cosas que lo único que logran es atentar de manera explícita contra el bienestar y la salud humana. La última tendencia es el consumo del agua sin tratar, sin depurar, es decir, beberla totalmente pura, como ellos la llaman “raw wáter”, literalmente "agua cruda", comercializada también como Live Water por cifras que generan controversia. Más de US$60 por 10 litros. El responsable y propulsor de la idea es Doug Evans, el mayor promotor de agua cruda que aseguró en una entrevista a The New York Times que hace tiempo que no bebe agua que no sea sin tratar.

