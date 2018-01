Allanan su concesionaria en La Plata y detectan otra mansión en Uruguay

El miércoles 3/01 pasado, Balcedo fue detenido en Uruguay junto con su esposa, Paola Fiege, imputados en la causa N° 2436/2015 por asociación ilícita, lavado de dinero y supuesta evasión tributaria. La policía uruguaya allanó la chacra El Gran Chaparral, que tiene una superficie de 90 hectáreas en Cerro del Burro. Allí la Justicia secuestró una flota de autos de alta gama, entre los que se encontraban una Ferrari, un Mercedes Benz, un Porsche y un Chevrolet Corvette, valuados en dos millones de dólares. También incautaron más de US$400.000 y armas.

A menos de 3 kilómetros de la chacra El Gran Chaparral, fue descubierta una 2da mansión que resultó ser una propiedad de Balcedo, con vista al mar, de 2172 metros cuadrados que se llama Sounión y posee un mirador con ascensor.

Esa casona construida hace casi un siglo fue la morada de Balcedo hasta 2009. Decidió mudarse tras un incendio que en enero de ese año afectó la zona de Playa Verde y arrasó con decenas de casas de la zona cercana a Piriápolis.

El predio de Sounión ocupa una superficie de 2172 metros cuadrados y allí se construyeron 763 metros cuadrados desde 1987, cuando fue parcelada la manzana 11 de Playa Verde. Según la valuación de la Dirección Nacional de Catastro de Uruguay, el valor de esa propiedad es de $967.085 uruguayos (US$33.732). Como sucede en la Argentina, los valores de las valuaciones son simbólicos. El precio de esa propiedad superaría los US$600.000.

Vecinos de ese barrio costero de Maldonado aseguran que Balcedo visitaba seguido esa casa con algunos de los autos que le fueron secuestrados el 4/01 pasado. La casa en Playa Verde tiene una cochera que fue construida como un anexo a la vivienda principal, debido a que tiene grandes dimensiones y capacidad para 4 vehículos.

La casa está ubicada sobre la calle Las Flores, que termina en una playa rocosa. Dista del mar unos 50 metros, en declive hacia la costa, por lo que el antiguo dueño construyó un mirador en el tercer piso que tiene vista a toda la bahía. Vecinos de Playa Verde señalaron que Balcedo usaba esa casa para alojar a algunos huéspedes que invitaba a su casa en la costa uruguaya.

Mauricio Yebra, la mano derecha de Balcedo en operaciones financieras, se negó a la indagatoria el viernes 5/01 y quedó detenido bajo sospecha de la Justicia federal. Una de las constancias de presunta ilegalidad registrada por la Unidad de Información Financiera (UIF) detalla que el gremialista hizo depositar más de $80.000.000 en forma de cheques en las cuentas del sindicato. Luego éstos fueron endosados y cobrados por ventanilla en efectivo por Yebra, para ser destinado al patrimonio del clan Balcedo. Ambos, y la esposa del dueño del vespertino platense, Paola Fiege, quedarían imputados, además, por asociación ilícita.

Parte de este entramado podría quedar develado en una indagatoria al secretario general del sindicato, pero el pedido de extradición todavía no llegó al Uruguay, donde permanece preso.

¿Por qué Kreplak ordenó el operativo en la concesionaria de Yebra? Hay constancia sobre el alquiler de autos de alta gama de Fiege a la firma “El Chaqueñito S.A”. El contrato fue a través de Emprendimientos Publicitario Bonaerenses que dirige la esposa de Marcelo.

La mujer de Balcedo, Paola Fiedge, a través de esa concesionaria de La Plata “alquilaba” una docena de autos de alta gama. Lo hizo a través de la empresa Emprendimientos Publicitarios Bonaerenses (EPB). A los auditores de la UIF llamó la atención que la firma tenía como único cliente a EPB y que le había alquilado vehículos por montos de casi $1.000.000 en el transcurso de un año. La operación era con “facturas consecutivas”, que escondería una simulación contable para desviar plata. Hasta 2012, la concesionaria tenía pérdidas. Pero, al año siguiente, compró un Chevrolet Cruz, un Land Rover Defender, un Chevrolet Camaro, una Hummer y un Porsche Panamera Turbo, entre otras marcas valiosas. Todo a nombre de Yebra.

De la documentación que puede incautarse esta tarde surgirían datos de esos movimientos y el posible “disfraz” societario del comercio, ubicado en 32 entre 16 y 17 de la capital bonaerense, a nombre de un verdulero, un monotributista y una persona de bajos ingresos.

Por cuerda separada, aunque sin consistencia aún en los expedientes, está en observancia la posible vinculación de Yebra con la banda de narcos Los Monos, de Rosario. El seguimiento es para determinar si 14 autos de alta gama, entre ellos un BMW, una Toyota Hilux, un Volkswagen Vento, un Passat y un Mini Cooper que usaban los hermanos Cantero tenía células azules emitidas por Yebra.

A3 kilómetros de Sounión, Balcedo tiene un camping y un complejo de cabañas llamado El Edén que ocupa una superficie de 10 hectáreas –según el padrón N° 1415 del catastro-, atravesado por el arroyo Las Flores.

Este predio, ubicado en el kilómetro 89 de la ruta N° 10, fue convertido en un camping “ecológico” en diciembre de 1982. Era una novedad en su momento que no se permitiera la circulación de vehículos como bien afirman en el Diario La Nación.