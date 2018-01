Bernardi pasó la escoba en el ‘Pincha’ y los hinchas estallaron de la bronca

Estudiantes de la Plata puso en marcha este lunes (08/01) en el predio de City Bell los trabajos de pretemporada para encarar la segunda parte de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018 que se reanudará en la última semana de enero y de la Copa Sudamericana.

En el primer día de trabajo, el entrenador del ‘Pincha’ Lucas Bernardi les comunicó a Israel Damonte y Mariano Pavone que comenzarán el año por detrás de sus compañeros y, en cierta forma, los invitó a analizar la posibilidad de buscar alternativas para seguir con su carrera. La misma suerte corren Lucas Melano, Christián Alemán y Gastón Gil Romero.

Desde el club se encargaron de reconocer la situación pero que el entrenador fue claro en sostener que arrancan de atrás.

Gil Romero confió que “el técnico fue claro. Me dijo que si tengo una chance de jugar en otro lado no la desaproveche porque acá arranco de atrás. Quería jugar en Estudiantes, pero veremos que se da en estos días”.

En los 8 partidos que lleva el ciclo Bernardi, Mariano Pavone no comenzó como titular, participó de 6 juegos, no marcó goles y jugó 326 minutos. Damonte también participó en 6 partidos, sumando 354 minutos, y Melano participó de 5 cotejos (un solo como titular), actuó sólo 139 minutos y marcó un gol.

Pavone, en su regreso al club en el último semestre fue titular con Gustavo Matosas y el interinato de Leandro Benítez, jugó 8 partidos en ese lapso y convirtió 3 goles. Mientras que en ese período tanto Damonte como Melano jugaron 6 partidos.

En el rubro refuerzos también se gestiona la llegada de un marcador central y el apuntado es Fabián Noguera, ex Banfield, actualmente en el Santos de Brasil, que será rival de Estudiantes en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En cuanto al trabajo matutino la tarea se basó en un táctico en espacios reducidos, con dos equipos de 10 futbolistas, sin arcos y con cuatro comodines (Bautista Cascini, Lucas Melano, Marco Borgnino y Cristian Alemán).

Uno de los equipos alistó a Matías Ruíz Díaz, Jonathan Schunke, Gastón Campi y Sebastián Dubarbier; Rodrigo Braña, Fernando Zuqui e Israel Damonte; Pablo Lugüercio, Gastón Fernández y Bautista Cejas.

El otro formó con Facundo Sánchez, Nicolás Bazzana, Leandro Desábato y Lucas Diarte; Iván Gómez, Gastón Gil Romero y Gastón Gimenez; Juan Otero, Mariano Pavone y Lucas Rodríguez.

Los arqueros se entrenaron con el preparador Leandro Cortizo y el único que realizó tareas diferencias fue Carlo Lattanzio, que se recupera de una sobrecarga muscular.

Esta situación no cayó para nada bien entre los hinchas de León, que invadieron las redes sociales y cargaron contra Bernardi. Los simpatizantes ‘Pinchas’ dispararon todo tipo de insultos contra el DT en Twitter y el hashtag Lucas Bernardi fue uno de los más usados por los usuarios.

Decí que llego en unos días @lucasbernardi7 , ya empezamos a hacer cagada? No toques más nada. Hace una semana de fútbol-tenis

Por el lado de Lucas Bernardi, todos los boletos comprados para ser un fiasco es Estudiantes, que no debe repetir la campaña de la anterior Copa Libertadores.

Apuesta riesgosa la de @lucasbernardi7 ya mostró en sus planteos que no le gusta jugar con 9 de área, a mi no me gusta salvo que tengas a messi en tu equipo, ojala los resultados lo acompañen.. por el bien de @EdelpOficial