James Franco fue acusado por 3 actrices

La periodista April Wolfe asegura que estos delitos están siendo investigados desde hace tiempo. Sin embargo, el pasado lunes 8/01, el actor James Franco posaba sonriente en la alfombra roja de los Globos de Oro. En la gala, recogió el premio como Mejor Actor de comedia o musical por su película, The Disaster Artist, que dirigió, escribió y protagonizó. Meses antes, el filme se alzó con la Concha de Oro en la última edición del Festival de San Sebastián.

Pero su época de oro podría tener las horas contadas porque el prolífico actor acaba de ser acusado de acoso sexual. James Franco inició su carrera a finales de la década de 1990, con apariciones en series televisivas como Freaks and Geeks y en películas de adolescentes. En 2001 interpretó el papel de James Dean en la película homónima, actuación que fue premiada con un Globo de Oro al mejor actor de miniserie o telefilme.​ Alcanzó la fama internacional por su papel de Harry Osborn en la primera trilogía de Spider-Man. A partir de entonces, sus participaciones en películas han sido muy variadas, incluyendo la película de guerra The Great Raid (2005), el drama romántico Tristán e Isolda, y la película dramática Annapolis (2006), dirigida por Justin Lin, entre otras.

En 2008 interpretó a Saul Silver en la comedia Pineapple Express, película que le mereció una nominación a los Premios Globo de Oro en la categoría al mejor actor de comedia o musical. Ese mismo año tuvo un papel importante en la película biográfica Milk, donde interpretó a la pareja del político y activista gay Harvey Milk.

En 2011 fue nominado a los Premios Óscar por su papel de actor principal en la película 127 horas.

El actor viene teniendo una muy buena racha. Hace unos días fue galardonado con un premio en los Golden Globes por su pelicula The Disaster Artist y además será el protagonista de la serie de HBO, The Deuce, que promete ser uno de los éxitos de la temporada. Pero su época de oro podría tener las horas contadas porque el prolífico actor acaba de ser acusado de acoso sexual.

La 1ra en dar hablar sobre el tema a través de Twitter fue la actriz que se hizo famosa con la comedia generacional, El club de los cinco, Ally Sheed, que escribió “¿Por qué el presentador es un hombre? ¿Por qué dejan entrar a James Franco? Ya he dicho demasiado. Buenas noches. Los quiero”. E insistió. "Ok esperen. Adiós. Christian Slater y James Franco en una mesa en los Globos de Oro #YoTambién". Minutos después, la intérprete recordó que se había alejado del mundo audiovisual por cosas como estas. "James Franco acaba de ganar. Por favor, nunca me pregunten por qué dejé la industria del cine y la televisión", explicó la actriz que después de mencionar esto decidió borrar sus tweets, quizá por miedo a desatar una ola de comentarios en Twitter Pero ella no fue la única (ni sería la última) en insistir en el tema.

La siguiente fue que tuitió de forma más explícita que su compañera, escribiendo. “Lindo hashtag de #TIMESUP, James Franco. ¿Te acordás de aquella vez en la que acercaste mi cabeza a tu pene en tu coche o aquella otra en la que le dijiste a mi amiga que fuese a tu habitación de hotel cuando tenía 17 años después de que te hubieran visto haciendo lo mismo con otra chica de esa edad?”.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?