Recordando al inventor de la política por TV

Bernardo Neustadt nació el 09/01/1925 en Iași, Rumania, y con 6 meses de edad la familia viajó hacia la Argentina buscando mejorar su situación. El padre de Bernardo trabajaba en la embajada argentina en Bucarest.

Los Neustadt no destacaban por lo afectivo: Bernardo fue enviado a un colegio pupilo.

Con 14 años de edad ingresó a Editorial Haynes, propietaria del periódico 'El Mundo', y empezó desde abajo: barrepisos, cadete, cortacables, pero fue aprendiendo y llegó a cronista deportivo para terminar dirigiendo la revista 'Racing'.

Más adelante llegó la época política: se afilió al Partido Peronista, aunque más tarde lo negó (en Wikipedia se recuerda que un documento del 19/11/1952, con el sello justicialista consta que "el ciudadano Neustadt Bernardo, matrícula individual Nº 4.232.285, clase 1925, es afiliado al Partido Peronista"), y dicen que hasta se encargó de retirar y destruir todo material comprometedor del Consejo Superior Peronista antes de que Juan Perón renunciara y marchara al exilio.

Carlos Alejandro Infante escribió, en una carta de lectores que reprodujo el periodista Jorge Fernández Díaz: “Cuando la derrota de Perón era inevitable, el señor Neustadt comenzó a retirar, en camiones, biblioratos sacados de sus oficinas, cuyo contenido ignoro, pero que debían ser importantes por la preocupación que le generaban. (...) Como el trámite era lento, comenzaron a arrojar los documentos desde el quinto, sexto y séptimo piso a la vereda, donde procedían a quemarlos”.

Bernardo Neustadt y Mario Firmenich



A Neustadt lo encerraron 2 días en la comisaría de la Cámara de Senadores y luego lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional.

Sin embargo, Andrés Bufali escribió en "Bronce y Barro - Pasiones, ruindades y virtudes en la historia argentina", lo siguiente: "(...) En la segunda mitad de septiembre de 1955, cuando integrantes de las tres Fuerzas Armadas en rebelión combaten en casi todo el país con militares que están a favor de Perón, su vicepresidente, el almirante Alberto Teissaire (el único en la historia argentina que necesitó una elección exclusiva para ese cargo, en 1954) está escondido en la casa del periodista Bernardo Neustadt, que entonces se considera militantes, usa un seudónimo ("El Ratón de la Rotonda") y trabaja para el gobierno nacional a las órdenes de Raúl Apold. (...)".

"El Ratón de la Rotonda", seudónimo de Neustadt, lo utilizaba para publicar diálogos ficticios en su paso por la revista PBT, como cronista parlamentario.

Luego, él llegó a ser secretario privado de Teissaire, entre 1954 y 1955, a sus 29 años.

Con la Revolución Libertadora, Neustadt tuvo que reconstruirse. El diario Clarín fue la oportunidad, en cuya redacción conoció a Jacobo Timerman, con quien nunca congenió. Y Clarín mantuvo mala relación con ambos cuando se marcharon.

Álvaro Alsogaray con Bernardo Neustadt y Mariano Grondona



Sin embargo los 3 (Neustadt, Timerman y Clarín) compartieron la capacidad para surfear la ola de los diferentes gobiernos en una Argentina comandada por el Partido Cìvico-Militar.

¿Por qué habría que condenar en Neustadt lo que se le perdona a Timerman o a Clarín?

En 1961, Neustadt se estrenó en la TV nada menos con Lidia Satragno, más conocida como Pinky, en "Nosotros".

Deslizar 'chimentos' políticos en la tele fue una innovación de la que hoy día no se tiene idea, en un país con TN, C5N, A24, Crónica TV y Canal 26 conviviendo cada día. Y Neustadt lo hacía en la TV abierta, donde hoy día más allá de 'Intratables', Jorge Lanata y Luis Majul no hay política.

En 1964 comenzó "Tiempo Nuevo", por Teleonce (Canal 11) el programa político que convirtió a la política en un show para consumo de masas, y le permitió ganar un enorme poder.

Bernardo Neustadt y Mariano Grondona con Nicanor Costa Méndez y Roberto Alemann, 1982



El programa se mantuvo durante 30 años todos los martes a las 22:00: pasó por Canal 13, Teledos, Telefe y terminó en 1997 por América TV.

¿Por qué Neustadt no quiso tener un canal de TV pero sí varias revistas ('Todo', 'Extra', Creer')? Sin duda una pregunta que sólo él podría responder. ¿Por qué controlar medios gráficos destinados a lo que hoy se llama 'Círculo Rojo' cuando su popularidad provenía de los 'mass-media', tanto en TV como en radio?

Interesante recordar una apreciación suya al diario La Nación, el domingo 07/11/2004 cuando regresó a la radio (la AM 710), luego de 10 años de ausencia (el otro enorme aporte de Neustadt fue su programa periodìstico matutino, con una influencia de la que sin duda es continuador Marcelo Longobardi):

"(...) -Recordemos sus comienzos radiales.

-Fue en una radio muy chiquita que se llamaba Porteña. Ahí pagué 30 pesos por un espacio de media hora. Después fui a Radio El Mundo, y luego pasé a Radio Mitre. Allí me dio una gran oportunidad Julio Moyano, que además no capituló cuando el gobierno militar le pidió mi cabeza porque yo tenía ideas muy opuestas a todo lo que pasaba. Luego pasé a Radio América y de allí a Radio Argentina, hasta que creé mi propia radio, Milenium. Finalmente estuve en Alfa. Yo me presenté a cinco licitaciones de radio y las perdí, por antecedentes y contenidos. Entonces tuve que alquilar, y termino mi vida sin lo que más he querido: una radio. (...)".

Es cierto que hubo un problema en determinado momento del 'Proceso' que provocó, inclusive, la suspensión del programa de TV.

Y hubo momentos memorables que protagonizó Neustadt. ¿No ocurrió en Tiempo Nuevo aquel memorable debate del 14/11/1984, entre el entonces canciller Dante Caputo y el entonces jefe del PJ, Vicente Saadi, sobre el acuerdo con Chile por el Beagle?

Debate Caputo – Saadi por el conflicto del Beagle (parte I), 1984



Quizá pudiera aportar algo su productora periodística Clara Mariño (por no reparar en Magdalena Ruiz Guiñazú), o quien también trabajó con él pero en 1989 se marchó con Mariano Grondona en el gran divorcio en los días de Carlos Menem (el nacimiento de "Hora Clave"), Malú Kikuchi. Porque la pareja Neustadt/Grondona llegó a ser un clásico de la TV abierta, con un notable equilibrio entre la capacidad de Neustadt para simplificar todos los temas y reducirlos a consignas o latiguillos, y la supuesta profundidad que otorgaba la formación cultural de Grondona.

Ultima entrevista a Bernardo Neustadt (2008)



Pero básicamente, tenían una aceptable información (aunque también ocurrieron yerros notables, en especial durante la Guera de Malvinas) sobre los acontecimientos, conocían a los interlocutores válidos y eran referentes de quienes detentaban el poder temporal.

Neustadt produjo un estilo reconocible, no sólo por la introducción de la supuesta "Doña Rosa", como idea de que había que explicarlo fácil.

También es verdad que para mantenerse en el aire o para financiar su producción, Neustadt 'cruzó la raya' y por ello pagó un elevado costo en términos de credibilidad.

De todos modos hay que recordar que con Neustadt trabajaron de pibes tanto Daniel Hadad como Marcelo Longobardi. Y no tan 'pibes' pero sí con dificultades políticas, tanto Miguel Bonasso como José "Pepe" Eliaschev, Rolando Hanglin, Julio Lagos, Mónica Cahen d´Anvers, Carlos Ulanovsky, Rodolfo Pandolfi...

Su programa de televisión se vió interrumpido en 2 ocasiones: hacia el final de María Estela Martínez de Perón, y durante el Proceso.

Sin duda que el momento de auge de Neustadt fue en los días finales de Raúl Alfonsín, cuando representaba a la oposición y lideró el reclamo privatizador en nombre de Álvaro Alsogaray, y que incorporó Carlos Menem, quien le concedió, en el inicio, un tratamiento privilegiado a Bernardo.

Polemica Bernardo Neustadt con Tato Bores (1994)



Pero luego, probablemente por las propias limitaciones de Neustadt, se fue diluyendo. Además ocurrieron los problemas maritales que consumieron mucha energía y dinero de Neustadt.

4 parejas formales, de los cuales 3 fueron matrimonios, que fueron 3 divorcio.

Dicen que los 2 primeros le costaron dicen que US$ 17 millones: US$ 5 millones Any Costaguta y US$ 12 millones con Claudia Cordero Biedma. Su último matrimonio fue con Adriana Díaz Pavicich.

Sobre el final, Neustadt escribía su blog personal y algunos artículos en Ámbito Financiero.

Falleció el 07/06/2008 de un paro cardiorespiratorio en su casa en Martínez, a los 83 años.