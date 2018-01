Oprah Winfrey apoya el #MeToo pero tiene un pasado con Weinstein

Las críticas al #MeToo de un grupo de más de 100 mujeres francesas, lideradas por la leyenda del cine Catherine Deneuve, no pasaron desapercibidas. El colectivo integrado por actrices, escritoras, académicas y artistas publicó una carta abierta en el diario Le Monde donde defendió el derecho de los hombres de intentar seducir a las mujeres y acusó al movimiento #MeToo de ser puritanista. "La violación es un crimen. Pero cortejar de forma insistente o torpe no es un delito, ni la galantería una agresión machista", escribieron.

La respuesta de las organizaciones feministas no se hizo esperar. "La carta es un poco como el extraño compañero de trabajo o el molesto tío que no entiende lo que está pasando", aseguró un grupo de activistas. Marlene Schiappa, ministra francesa por los derechos de las mujeres, dijo a la radio France Culture: " En esa carta abierta hay cosas que son profundamente ofensivas y falsas".

En la carta Deneuve sostenía que el hecho de ser tocada por un hombre en el subte puede ser "un evento insignificante". Schiappa aseguró que "es peligroso decir ese tipo de cosas", ya que en Francia un acto así constituye una agresión sexual que puede ser sancionada hasta con 3 años en prisión y multada con 75.000 euros.

La actriz italiana Asia Argento -una de las decenas de mujeres que denunció a Harvey Weinstein por abuso sexual- calificó la carta de "deplorable" en Twitter.

Del otro lado, la escritora Abnousse Shalmani, parte del colectivo que firmó la carta, se mostró sorprendida de las "reacciones extremadamente violentas" que ésta provocó.

"Me considero adulta. Soy capaz de recibir una proposición sexual e incluso más capaz de decir que no", dijo.

Posturas a favor de #MeToo

2 horas antes de que Oprah Winfrey subiera al escenario de los Globos de Oro la noche del domingo 7/01 para aceptar el premio Cecil B. DeMille, el anfitrión de los premios, Seth Meyers, marcó la pauta para la velada.

“Dije algunas bromas sobre nuestro actual presidente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca —bromas sobre cómo no estaba calificado para ser presidente— y algunos han dicho que esa noche lo convencieron de postularse” , dijo Meyers, refiriéndose a sus duras burlas contra Donald Trump en 2011”. Entonces, si eso es cierto, solo quiero decir: " Oprah, ¡nunca serás presidenta! ¡No tienes lo que se necesita!”.

En los discursos que siguieron, hubo guiños hacia Oprah: su celebridad, su influencia cultural y la idea de que ella podría ser la persona que derrote a Trump en 2020.

Entonces, cuando la propia Winfrey subió al estrado para aceptar lo que equivale a un premio por los logros en toda su carrera, ella sabía exactamente cómo se tomaría y analizaría su discurso. Y es por eso que lo que dijo fue tan intrigante para todos los adictos a la política allá afuera.

Ella contó la historia de “estar sentada en el suelo de linóleo de la casa de mi madre en Milwaukee” en 1964 viendo a Sidney Poitier ganar el Oscar al mejor actor. Explicó Winfrey: “Muchas, muchas veces intenté explicar qué significa un momento como ese para una niña pequeña, una niña mirando desde los asientos baratos mientras mi madre entraba por la puerta cansada de limpiar las casas de otras personas”.

Luego, habla sobre el poder de la tendencia #metoo, citando las propias experiencias de su madre como indicadores de una lucha más amplia por los derechos de las mujeres. " Esta noche, quiero expresar mi gratitud a todas las mujeres que han soportado años de abuso y ataques porque, al igual que mi madre, tenían hijos que alimentar y facturas que pagar, y sueños que perseguir”, dijo Winfrey.

Otro de los actores que portó un prendedor a favor del movimiento mientras se encontraba en la Red Carpet de los Golden Globes fue James Franco. Pero lo más triste e irónico de todo es que 3 actrices ( Violet Paley, Ally Sheedy y Sarah Tither-Kaplan) hicieron comentarios en Twitter denunciando la conducta sexual de Franco en plena entrega de premios.

Posteriormente, fue cancelado un evento organizado por el diario The New York Times donde Franco debía hablar sobre “The Disaster Artist”, una película que también dirigió y produjo.

Posturas en contra.

Desde el comienzo del escándalo de Harvey Weinstein, que dio origen en Francia al movimiento #Balancetonporc (denuncia a tu cerdo) y en USA a #Metoo, Catherine Deneuve manifestó una actitud abiertamente crítica.

"¿Es que va a servir para algo? ¿Acaso es interesante hablar así? ¿Cómo resolverá el problema?" , había declarado a la prensa en octubre, calificando el hashtag #Balancetonporc de "aluvión" de lodo.

Hoy, la actriz persiste.

"Esta fiebre de enviar a los 'cerdos' al matadero, lejos de ayudar a las mujeres a independizarse, sirve en realidad a los enemigos de la libertad sexual, los extremistas religiosos, los peores reaccionarios y aquellos que estiman que las mujeres son seres aparte, niños con cara de adulto, que reclaman ser protegidas", reza el texto, donde las signatarias denuncian "una campaña de delaciones".

Hace pocos meses, la célebre actriz francesa ya había sido objeto de violentas críticas cuando defendió a su amigo el director Roman Polanski que, acusado de violación en Estados Unidos , tuvo que renunciar a presidir la ceremonia de los César.

"Me parece escandaloso", declaró Deneuve. "Esto es un trabajo de las feministas. Incluso creo que muchas de ellas no saben de lo que hablan. La joven en cuestión lo perdonó, hubo un arreglo financiero. No se puede, 40 años después, seguir reprochando la misma cosa" , agregó.

En un tuit, la exministra francesa de Derechos de las Mujeres Laurence Rossignol lamentó "esta extraña congoja de dejar de existir sin la mirada y el deseo de los hombres, y que conduce a mujeres inteligentes a escribir enormes tonterías".

"Es una pena que nuestra gran Catherine Deneuve se sume a este texto desolador", t uiteó la exministra del Medio Ambiente Segolene Royal.

Varias actrices como Nicole Kidman o Elisabeth Moss pronunciaron discursos reivindicatorios a favor de la igualdad de género, pero su postura generó la furia de Rose McGowan una de las primeras en denunciar al productor Harvey Weinstein, quien calificó de "farsa" lo ocurrido durante la ceremonia.

En conclusión, la batalla de opiniones a favor o en contra de #Metoo siguen ardiendo en las redes. Muchas actrices y modelos apoyan este moviente y se muestran fieles a él mediante sus cuentas oficiales.

Pero la foto de Oprah Winfrey es lo que más preocupa en este momento. Estos días han trascendido imágenes de Oprah Winfrey en compañía de algunos de los mismos depredadores a los que cercaba su discurso. En ellas podemos verla sonriente junto a Bill Cosby, el fotógrafo Terry Richardson y abrazando e incluso besuqueando la oreja del mismísimo Harvey Weinstein en una edición anterior de los Golden Globes. Naturalmente, en ese momento nadie salvo sus víctimas sabían que Cosby y Richardson eran sendos sátiros. Pero Weinstein… Con él existen muchas imágenes en distintos momentos. ¿Es creíble que Oprah ignorase lo que se comentaba en Hollywood antes de que la primera actriz abriese la boca? ¿La influyente presentadora, en cuyo programa se han tratado todos los temas que preocupan a la sociedad estadounidense, desconocía qué clase de bellaco era su amigo Weinstein?

El magnate no sólo era una leyenda en Hollywood sino que era buen amigo de Winfrey, que ha acudido a numerosos actos públicos invitada por él, y que en 2013 produjo la película "El mayordomo de la Casa Blanca", donde ella fue coprotagonista. Hay más: la actriz británica Kadian Noble afirmó en una entrevista el año pasado que Harvey Weinstein usó a Oprah Winfrey para engañarla haciéndole creer que la ayudaría en su carrera cuando sólo pretendía abusar de ella. Pero hay más: el propio Harvey Weinstein aseguró que su amiga Oprah Winfrey le ofreció su asesoramiento en los 1ros días del escándalo.