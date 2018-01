El "gobierno de las enaguas" y la fallida Liga de Naciones

Sería demasiado amable afirmar que la Sociedad de las Naciones fracasó. Lo cierto es que falló porque en ningún momento buscó la paz. A diferencia de la Organización de Naciones Unidas -más allá de su lastimoso presente, entre veleidades estadounidenses, corrupciones burocráticas y mezquindades diplomáticas-, tanto la Sociedad de las Naciones como el Tratado de Versalles, no buscaron ni la unidad ni la concordia sino la victoria.

Las cláusulas excesivas -y hasta casi humillantes- impuestas por franceses e ingleses contra la República de Weimar incrementaron el odio de los alemanes, que devino en profundo resentimiento, sentimiento que facilitó el ascenso y consolidación de Adolf Hitler.

Entre las muchas condiciones previstas en el Tratado de Versalles (contaba de 15 capítulos), aparecía la creación de la Sociedad de las Naciones, en el marco de la obligación a Alemania de reconocer que la contienda había sido por su exclusiva culpa, y por lo tanto debía reducir su territorio de 540.766 km2 a 468 787 km2, cediendo además todo su imperio colonial; entregar su material militar y flota de guerra; mermar su ejército a 100.000 hombres y 4.000 oficiales, sin artillería pesada, submarinos ni aviación, ni producción de material de guerra ni servicio militar obligatorio. Sólo imbéciles podían creer que esto podría mantenerse en el tiempo.

Alemania debía entregar todos sus barcos mercantes y buques nuevos por 200.000 toneladas anuales para restituir toda la flota mercante perdida por los aliados. También, durante 5 años consecutivos, suministrar 44 millones de Tn. de carbón, 371.000 cabezas de ganado, la mitad de la producción química y farmacéutica, la totalidad de cables submarinos.

Y como si no fuera suficiente, se les exigió a los alemanes el pago de 132.000 millones de marcos-oro alemanes (hoy serían US$ 486.361 millones), mucho más que las reservas internacionales de Alemania en ese entonces, uno de los orígenes de la hiperinflación que aumentó la pobreza y el malestar. ¿Cómo no resultaría seductor el 'relato' del nacionalsocialismo?

En ese contexto, Versalles introdujo la Sociedad de Naciones, una idea del 28vo. presidente de USA, Woodrow Wilson, quien gobernó entre 1913 y 1921, manteniendo una posición neutral en la mayor parte de la 1ra. Gran Guerra hasta 1917, cuando su ingreso al conflicto terminó de inclinar la balanza hacia la llamada 'Triple Entente'.

Dicen que fue el hundimiento del barco británico RMS Lusitania, el 07/05/1915, donde murieron 114 estadounidenses, el hecho que conmovió a Wilson. Sin embargo, él entró en guerra recién el 02/04/1917.

El 08/01/1918, Wilson pronunció ante el Congreso estadounidense un discurso en el que identificó 14 claves para la obtención de la paz:

1. El final de la diplomacia secreta

2. La libertad de navegación y comercio

3. La desaparición de las barreras económicas

4. La reducción de los armamentos militares

5. Reglamentación de las rivalidades coloniales

6. La evacuación de Rusia

7. La restitución de la soberanía en Bélgica

8. La restitución de Alsacia y Lorena a Francia

9. El reajuste de las fronteras de Italia

10. La autonomía de los pueblos del Imperio austrohúngaro

11. La evacuación de Rumanía, Serbia y Montenegro

12. La autonomía de los pueblos del Imperio otomano

13. La restitución de la soberanía de Polonia

14. La creación de una Liga de Naciones (lo que sería la Sociedad de Naciones), antecedente de las Naciones Unidas.

Estos puntos fueron el inicio del Tratado de Versalles de 1919, por el que Wilson obtuvo, junto a la idea de Sociedad de las Naciones, el premio Nobel de la Paz (aunque su país, USA, nunca participó de la Sociedad).

Todo muy ridículo, comenzando porque en su juventud, el 'pacifista' Wilson había sido un seguidor del Ku Klux Klan.

De todos modos, no fue la única excentricidad. El 02/10/1919, Wilson sufrió un accidente cerebrovascular que le dejó inmóvil, incapacitado para gestionar el país. Pero su vicepresidente Thomas R. Marshall no asumió el gobierno y Wilson se mantuvo, en teoría, hasta 1921. ¿Quién gobernaba? Aparentemente, su 2da. esposa, Edith Bolling Galt Wilson. Por eso el senador Albert Fall habló de un "gobierno de las enaguas".

Totalmente incapacitado, Wilson no pudo ir al Congreso a defender el Tratado de Versalles, y entonces el Senado se negó a ratificarlo, lo cual le impidió a USA participar, y le quitó toda entidad a la Sociedad de las Naciones por tener que prescindir de la fuerza militar estadounidense.

Entonces, la Sociedad de Naciones fue creada el 28/06/1919 y disuelta el 18/04/1946, en medio de un enorme fracaso porque entre sus fundamentos estaba establecer mecanismos de cooperación entre los países (lo que nunca se logró) y eliminar los pactos secretos, que tampoco se consiguió (el del Reino Unido y Francia, por ejemplo, para dividirse las ex colonias alemanas).

La creación de la Sociedad se estableció durante las negociaciones en la Conferencia de Paz de París y fueron 32 los miembros originales, aunque llegó a tener 63.

Países fundadores: Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Chile, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, El Salvador, España, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Italia, Japón, Liberia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Holanda, Panamá, Paraguay, Persia, Perú, Portugal, Reino de Yugoslavia, Reino Unido, Rumanía, Siam, Suecia, Suiza, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela.

1920-1930: Abisinia, Albania, Alemania, Austria, Bulgaria, Costa Rica, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo y República Dominicana.

1930-1940: Ecuador, México, Egipto, Irak, Turquía y URSS.

De todos ellos tan sólo 6 tenían asiento permanente en el Consejo: Reino Unido y Francia (1920-1946), Japón (1920-1933), Italia (1920-1937), Alemania (1926-1933) y URSS (1934-1939).

A los dominios y colonias del Reino Unido, tales como India, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, se les permitió ingresar antes que a Alemania, Turquía y la URSS: grotesco.

El organismo, con sede en el Palacio de las Naciones, construido en Ginebra, Suiza, entre 1929 y 1938, estaba organizada en 3 partes:

> La Asamblea: compuesta por los Estados miembros, se reunía en septiembre de cada año en su sede. Cada Estado tenía derecho a un voto, ese fue uno de los puntos que contribuyó al fracaso de la Sociedad, ya que las decisiones tomadas debían ser sí o sí de voto unánime.

Las candidaturas de nuevos países integrantes debían obtener la aprobación de dos tercios de los votos de la Asamblea. Además, debía aprobar el presupuesto de la Sociedad, el trabajo del Consejo, del Secretariado, organizaciones técnicas y comisiones asesoras. Tenía participación en la elección de los jueces a la Corte Permanente de Justicia Internacional.

> El Consejo: compuesto por 5 miembros permanentes: Francia, Italia, Japón, Reino Unido y USA, una participación que levantó mucha polémica ya que el Congreso estadounidense había votado en forma negativa su participación en la Sociedad.

El Consejo, reunido 3 veces al año, era el encargado de indagar y conciliar en cualquier disputa que le fuera presentada. Los países no integrantes de la Sociedad podían presentar cualquier tema que afectara sus intereses directamente al Consejo.

> El Secretariado: organismo permanente que se encargaba de preparar las sesiones de la Asamblea y del Consejo, así como la elaboración de informes y documentos. Estaba encargado de las comisiones asesoras y del Alto Comisario de la Ciudad libre de Dánzig. En total hubieron tres Secretarios Generales: Eric Drummond (Reino Unido, entre 1920 y 1933), Joseph Avenol (Francia, entre 1933 y 1940) y Seán Lester (Irlanda, entre 1940 y 1946).

De todos modos, la Sociedad tuvo algunos logros:

> 1920: Intervino, a favor de Finlandia, en la disputa entre la misma y Suecia por la soberanía de las Islas Aaland.

> 1921: Estableció la divisón de la Alta Silesia entre Alemania y Polonia, sobre todo la zona industrial.

> 1925: Conflicto fronterizo en el cual tropas griegas invadieron territorio búlgaro después de incidentes fronterizos. La Sociedad intervino rápidamente, produciéndose la retirada de las tropas griegas y el pago de indemnizaciones a Bulgaria.

> 1927: Intervención a favor del Reino Unido, en la disputa con Turquía por la soberanía de la provincia de Mosul, parte del mandato británico de Irak.

> 1932: Fue árbitro en la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay.

> 1938: Árbitro en el conflicto fronterizo entre Perú y Colombia por la zona de Leticia.

Se recuerda a la Sociedad de las Naciones como precursora de la ONU.