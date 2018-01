Loeb abandonó, Yacopini hizo la vertical, curiosa situación Al-Rajhi y Terranova se recupera

La quinta etapa de la décima edición del Rally Dakar 2018 sumó un nuevo abandono, esta vez, le tocó al piloto francés Sébastien Loeb por problemas físicos de su copiloto tras sufrir un golpe. El vehículo quedó encallado en la arena en dos ocasiones en la primera especial de esta etapa, el piloto de Peugeot se ha visto obligado a abandonar por la lesión de su copiloto Daniel Elena.

El nueve veces campeón del mundo de rallys cayó en un hoyo en las peligrosas dunas de San Juan de Marcona y su vehículo quedó varado por casi dos horas.

Tras el accidente, Loeb anunció su retiro porque su copiloto terminó muy golpeado: “La arena estaba blandísima. Nos hemos quedado atrapados una primera vez pero hemos conseguido salir. En otra zona, hemos llegado a una cresta donde había otro coche varado. Seguíamos a Nasser, que pasaba por ahí, y al hacerlo no he visto que detrás de la cresta había un agujero. Y, ¡bam!, nos hemos caído de lleno en el socavón. Tenemos que valorar la condición de mi copiloto. Esta tarde veo difícil que podamos continuar mañana. Él manda en cualquier caso, no quiero forzarlo”.

En tanto, el saudí Yazeed Al-Rajhi protagonizó la imagen viral del día y no le salió nada mal, ya que su vehículo pudo finalizar la etapa sin problemas. El piloto de X-Raid, que en la segunda etapa protagonizó un choque contra su compañero de equipo Boris Garafulic, ahora fue noticia por su decisión de estacionar su auto en la orilla de una playa cercana a la zona de Arequipa. El motor había tomado mucha temperatura y optó por refrescar el vehículo con las frías aguas de Océano Pacífico. Al parece, el plan no salió nada mal ya que pudo completar la etapa y finalizó la misma en el puesto 28.

Por otro lado, el argentino Alejandro Yacopini quedó clavado de punta en la bajada de un médano y el mendocino necesitó varios minutos para volver a ponerlo en su lugar. Yacopini calculó mal la velocidad mientras intentaba bajar una duna y perdió el control de su Toyota Hillux, la cual se hundió en la arena y quedó parada en posición vertical. Ante la imposibilidad de mover el vehículo, tanto Alejandro Yacopini como su copiloto Marco Scopinaro tuvieron que bajarse para intentar devolverlo a su posición natural.

El otro francés Stéphane Peterhansel (Peugeot) se adjudicó, en Autos, esta quinta etapa y se afianzó como líder del rally. El mendocino Orlando Terranova se recuperó de una mala cuarta etapa y acabó sexto en las dunas.

Peterhansel, ganador de las dos últimas ediciones del Dakar, logró terminar los 268 kilómetros cronometrados de la quinta etapa en 2 horas, 51 minutos y 19 segundos, con lo que aumentó su ventaja respecto a sus perseguidores más directos.

Su primer rival era Loeb, que tuvo que retirarse del rally después de que su copiloto, Daniel Elena, se golpeara al caer a un hoyo con el vehículo, mientras que el español Carlos Sainz (Peugeot), tercero en la general, terminó en la cuarta posición, a más de 18 minutos de Peterhansel.

En segundo lugar quedó el holandés Bernhard Ten Brinke (Toyota), a 4 minutos y 52 segundos, mientras que tercero fue el sudafricano Giniel De Villiers (Toyota), a 12 minutos y 47 segundos.

El mendocino Terranova se recuperó de una mala cuarta etapa y acabó sexto en las dunas. Su coterráneo Lucio Álvarez, que había sido el mejor argentino, esta vez terminó decimosexto, a más de una hora del líder Peterhansel. Por otra parte, que los otros dos mendocinos, Sebastián Halperns y Alejandro Yacopini finalizaron en las posiciones 26 y 27 con un tiempo de 4h26m29s y 4h44m11s, respectivamente.

La quinta etapa, la última que se desarrolla íntegramente sobre territorio peruano, partió de la localidad de San Juan de Marcona para terminar en la ciudad de Arequipa, con las motos y quads por una ruta distinta a los autos y camiones.

Para este jueves, la sexta etapa dejará Perú y llegará a Bolivia en un recorrido hasta La Paz que tendrá la particularidad de que pasará a orillas del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, 3.800 metros sobre el nivel del mar.

5ª etapa:

.1. Peterhansel-Cottret (FRA/Peugeot) 2h.51:19

.2. Ten Brinke-Perin (HOL-FRA/Toyota) a 4:52

.3. De Villiers-Von Zitzewitz (RSA-ALE/Toyota) a 12:47

.4. Sainz-Cruz (ESP/Peugeot) a 18:10

.5. Al Attiyah-Baumel (QAT-FRA/Toyota) a 24:33

.6. Terranova-Graue (ARG/Mini) a 24:38

.7. Al Qassimi-Panseri (EAU-FRA/Peugeot) a 25:39

.8. Sireyjol-Beguin (FRA-BEL/Buggy) a 33:16

.9. Despres-Castera (FRA/Peugeot) a 37:36

10. Przygonski-Colsoul (POL-BEL/Mini) a 41:13

11. Amos-Delauay (ITA-FRA/Ford) a 42:15

12. Garafulic-Palmeiro (CHI-POR/Mini) a 42:46

13. Fuchs-Mussano (PER-ARG/Borgward) a 49:49

14. Prokop-Tomanek (CHE/Ford) a 54:43

15. Van Merksteijn-Marton (HOL-POL/Toyota) a 55:26

16. Álvarez-Howie (ARG-RSA/Toyota) a 1h.03:28

-- General:

.1. Peterhansel-Cottret (FRA/Peugeot) 13h.27:26 .2. Sainz-Cruz (ESP/Peugeot) a 31:16 .3. Ten Brinke-Perin (HOL-FRA/Toyota) a 1h.15:16 .4. Al Attiyah-Baumel (QAT-FRA/Toyota) a 1h.23:21 .5. De Villiers-Von Zitzewitz (RSA-ALE/Toyota) a 1h.34:34 .6. Al Qassimi-Panseri (EAU-FRA/Peugeot) a 1h.46:48 .7. Amos-Delaunay (ITA-FRA/Ford) a 2h.01:57 .8. Przygonski-Colsoul (POL-BEL/Mini) a 2h.16:43 .9. Prokop-Tomanek (CHE/Ford) a 2h.17:27 10. Sireyjol-Beguin (FRA-BEL/Buggy) a 2h.58:22 11. Van Merksteijn-Marton (HOL-POL/Toyota) a 3h.37:59 12. Terranova-Graue (ARG/Mini) a 4h.03:41 13. Fuchs-Mussano (PER-ARG/Borgward) a 4h.25:02 14. Álvarez-Howie (ARG-RSA/Toyota) a 5h.04:17 15. Garafulic-Palmeiro (CHI-POR/Mini) a 9h.58:49.