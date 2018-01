“Lamparita” Funes: "Tendrán que hacer fila para velar la cantidad de muertos que voy a dejar"

La disputa territorial entre las 2 bandas narco que se disputan el poder en Rosario tras la caída de Los Monos se violenta cada día a sangre y fuego. Los Funes y los Camino compiten por ver quién supera a quién en el número de muertos y no niegan en que va a haber más crímenes.

El pasado domingo 7/01, el asesinato de Ulises Funes, integrante de la familia que está enfrentada a la de Alexis Camino, hijo del ex barra de Newell's asesinado en 2010, molestó a 2 de sus líderes, que prometieron a través de sus redes sociales que van a dejar "filas de muertos".

Lautaro "Lamparita" Funes fue detenido en la cárcel de Piñero luego de ser acusado de cometer 14 delitos entre diciembre de 2015 y mayo del 2017.

Por su parte, Funes escribió en su cuenta de Facebook: " Se piensan que me quebraron matando a mi hermano. Saben que tengo ganas de salir a matar, que tengo más que antes. No saben que la guerra no terminó. La guerra va a terminar cuando los mate a todos, hasta la generación más chica. O me matan a mí. Estoy fuerte y de pie. Este año me voy y a ustedes les falta más. Hermano, sabés que a tu muerte la voy a vengar y después que pague como tenga que pagar, no me importa, pero me la van a pagar. Siempre te voy a recordar, gordito".

Además, "Lamparita" niega rotundamente que su hermano Ulises anduviese en “algo”. "Es fácil pegarle a un inocente", dijo.

Y en otra publicación dijo: "A mi hermano no me lo devuelve nadie. Pero ellos van a tener que hacer fila para velar la de muertos que voy a dejar".

Lo llamativo de "Lamparita" es que hizo las publicaciones mientras está detenido en la cárcel de Piñero por haber cometido los delitos antes mencionados. Se lo acusa por los delitos de robo calificado, abuso de arma, amenazas, portación ilegítima de arma de fuego, lesiones, asociación ilícita y dos homicidios, uno consumado y otro en grado de tentativa.

Parece que Funes puede usar libremente las Redes Sociales y tener acceso a internet amenazando a personas por doquier.

Pero por suerte luego de esa publicación, la Justicia ordenó la captura nacional e internacional de Alan Funes y en la madrugada de este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento en la casa de un familiar suyo pero no fue encontrado ni el joven ni el arma que se pudo apreciar en la filmación.

Pero no es el único. Alan, otro de los presuntos líderes de la banda de los Funes, está prófugo de la Justicia y está implicado en el homicidio de Eugenio "Pupi" Solano en supuesta venganza por la muerte de su madre.

Cuando ocurrió esta tragedia Alan tenía tan solo 17 años, por lo que fue enviado al Instituto de Rehabilitación del Adolescente (IRAR) y luego un juez le dictó la prisión domiciliaria. La última noticia que se supo de él es que celebró el Año Nuevo disparando, literalmente, al aire con una ametralladora. Cuando la policía fue a buscarlo, Funes se había escapado.

Ahora, volvió a aparecer mediante la burbuja de las redes prometiendo vengar la muerte de Ulises. "Descansá en paz con la mami. Siempre los voy a llevar en mi corazón. Juro por mi hija que los mato a todos. Uno por uno los voy a matar a estos giles hijos de puta sin sangre, que no les da la nafta para pegarme a mí. Por qué no me vienen a buscar a mí, que me mandan en cana con la yuta, la única forma que tienen para sacarme de la calle porque no les da. Son giles, se la agarraron con vos, que no te metías, trabajabas. Te juro que los voy a matar a todos. Cuídenme siempre, nunca voy a dejar sus nombres morir", escribió, según afirma el diario Rosario 3. Hoy, Alan Funes sigue prófugo y tiene en su contra una orden de captura internacional.

La ciudad de Rosario está siendo muy afectada por la violencia narco. En solo 48 horas se cometieron 7 homicidios. Además, el 1/01, Jorge Funes, padre de Alan, fue baleado en la localidad de Alvear.

Los Funes y los Camino, 2 clanes familiares conocidos en Rosario hace tiempo, hasta ahora operaban bajo la sombra de "Los Monos". Ambos quieren controlar el negocio y mantienen una guerra desde hace más de 3años para obtenerlo. Sus enfrentamientos dejaron un saldo de al menos 20 asesinatos.