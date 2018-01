Cantando al sol como la cigarra

Si no recuerdo mal, todo cabía

entre los horizontes de un pañuelo.

Entonces figuraba el mediodía

un sol con ojos en mitad del cielo.

Y gracias a una tierna hechicería

la noche prodigaba su consuelo

con tanta caridad que uno veía

las estrellas tiradas en el suelo.

Pero hoy el agua no lo dice. Es cierto:

ya no se pone un corazón dorado

ni roba añiles a la golondrina.

Porque el mundo hechizado está desierto.

Qué dolor, sobre él se ha desatado

el Miedo con sus trapos de neblina.

María Elena Walsh,

"Vana Historia".

.....................................

Nació el 01/02/1930 e hizo muchas cosas hasta el 10/01/2011. No está bueno que la gente se vaya y no se la recuerde, en especial cuando dejó tanto.

Hijas de padre irlandés y madre argentina, Susana y María Elena nacieron en la zona oeste: Ramos Mejía, La Matanza.

Con 13 años comenzó sus estudios en el secundario de Bellas Artes. Con 15 años publicó su primer poema y con 17 su primer libro, "Otoño imperdonable", y recibió el 2do. premio Municipal de Poesía. En 1951 publicó su 2do. libro de poemas, "Baladas con Ángel". Y escribió durante varios años para el diario La Nación.

Fue invitada a USA por el premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, y tras ese viaje, ella decidió instalarse en París (Francia) por 4 años.

Con la muerte de Eva Duarte, la censura en días de Juan Perón se había endurecido bastante, y María Elena ratificó su proyecto exterior. Ni destierro ni exilio, una decisión de vida. Se instaló con Leda Valladares, su pareja en ese entonces.

María Elena y Leda formaron un dúo de folclore argentino y no les fue mal. También empezó a escribir versos para niños.

Leda y María, Romance del enamorado y la muerte



Entre 1954 y 1963, el dúo lanzó varios discos como "Chants d’Argentine", "Sous le ciel de l’Argentine", "Entre valles y quebradas, vol. 1", "Entre valles y quebradas, vol. 2", "Canciones del tiempo de Maricastaña", "Leda y María cantan villancicos", "Canciones de Tutú Marambá", "Canciones para mirar", "Doña Disparate y Bambuco" y "Navidad para los chicos".

María Elena ya tenía varios cuentos cuyo valor para la cultura popular argentina ella ignoraba: "La mona Jacinta", "Tutú Marambá", "La familia Polillal", "Circo de Bichos" y "Tres morrongos".

A lo largo de su vida, escribió más de 40 éxitos infantiles, siendo el último de ellos "Hotel Pioho's Palace" (2002).

Por lo demás, ella fue una mujer que no ocultó sus ideas ni se calló ante las opresiones. Cuando el dúo regresó a la Argentina en los años ‘70, se opusieron al autoritarismo tanto de los militares como del machismo, que impregnaba hasta al folclore.

María Elena nunca tampoco escondió su sexualidad, ni le impidió denunciar abusos y represiones.

Entre las décadas de los '60 y '70 lanzó el grueso de su producción infantil, como "El reino del revés" (1965), "Cuentopos de Gulubú" (1966), "Versos tradicionales para cebollitas" (1967), "Aire Libre", "El diablo ingés" (1970) y "Pocopán" (1977).

Maria Elena Walsh - Antología



Años más tarde llegarían otras tantas obras como "Veo Veo", "Una jirafa filarmónica", "El paquete de Osofete", "Martín Pescador y el delfín domador", "Manuelita ¿Dónde vas?", "Manuelita la tortuga", “Desventuras en el país jardín de infantes”, “La pena de muerte”, "El Mono Liso" y "La Reina Batata".

Maria Elena Walsh / Documental de Ernesto Ardito y Virna Molina



Firme, con valores y mucha creatividad, la Walsh mantuvo su independencia. Así como le pegó al sistema políticocultural que propiciaba el Proceso de Reorganización Nacional, mediante aquel artículo en el diario Clarín, "Desventuras en el país Jardín de Infantes", no le tembló el pulso para críticar abiertamente la onerosa e hipócrita Carpa Blanca Docente que se instaló frente al Congreso en diciembre de 1997.

Ella se dirigió a los maestros a través de su espacio en La Nación: "Queridos maestros: con todo respeto les digo que no puede haber función interminable, que abusar del tiempo irrita al público, que es gesto de dignidad cerrar el telón tras los aplausos y antes de la decadencia. (...) La asistencia a la carpa huele a compulsión setentista: los ausentes parecemos antisociales, voceros del Gobierno, dinosaurios o Plateros sin poeta".

.....................................

En una cajita de fósforos

se pueden guardar muchas cosas.

Un rayo de sol, por ejemplo

(pero hay que encerrarlo muy rápido,

si no, se lo come la sombra)

Un poco de copo de nieve,

quizá una moneda de luna,

botones del traje del viento,

y mucho, muchísimo más.

Les voy a contar un secreto.

En una cajita de fósforos

yo tengo guardada un lagrima,

y nadie, por suerte la ve.

Es claro que ya no me sirve

Es cierto que esta muy gastada.

Lo se, pero que voy a hacer

tirarla me da mucha lastima

Tal vez las personas mayores

no entiendan jamas de tesoros

Basura, dirán, cachivaches

no se porque juntan todo esto

No importa, que ustedes y yo

igual seguiremos guardando

palitos, pelusas, botones,

tachuelas, virutas de lápiz,

carozos, tapitas, papeles,

piolín, carreteles, trapitos,

hilachas, cascotes y bichos.

En una cajita de fósforos

se pueden guardar muchas cosas.

Las cosas no tienen mamá.

María Elena Walsh,

"En una cajita de fósforos".

.....................................

María Elena fue doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, Gran Premio de de Honor de SADAIC y el del Fondo Nacional de las Artes, entre muchos otros.

Sus creaciones dieron la vuelta al mundo, en francés, inglés, italiano, sueco y hebreo. En 1997 varios artistas se juntaron para realizar un tributo a las canciones de la poetisa: desde Joan Manuel Serrat y Palito Ortega hasta León Gieco.

En 2008 cuando publicó “Fantasmas en el Parque”, una especie de autobiografía, continuación de “Novios de Antaño” (1990), sus memorias de primera juventud.

También hizo trascender que su gran amor era Sara Facio, fotógrafa argentina que convivía con María Elena desde 1978, y con quien compartió hasta el último día de su vida.

María Elena Walsh



Ya con 80 años, la salud de la escritora se encontraba muy desgastada, el cáncer en los huesos seguía avanzando y tras una larguísima internación, el 10/01/2011 ella se fue.

.....................................

Tantas veces me mataron

tantas veces me morí

sin embargo estoy aquí

resucitando.

Gracias doy a la desgracia

y a la mano con puñal

porque me mató tan mal

y seguí cantando.

Tantas veces me borraron

tantas desaparecí

a mi propio entierro fui

sola y llorando.

Hice un nudo en el pañuelo

pero me olvidé después

que no era la última vez

y volví cantando.

Tantas veces te mataron

tantas resucitarás

tantas noches pasarás

desesperando.

A la hora del naufragio

y la de la oscuridad

alguien te rescatará

para ir cantando.

Cantando al sol como la cigarra

después de un año bajo la tierra

igual que sobreviviente

que vuelve de la guerra.

María Elena Walsh,

"La Cigarra".