Polémica en River por la compra de Romero (y su peso)

River Plate y Boca Juniors, los dos equipos más grandes del fútbol argentino, son los que mueven los hilos de este mercado de pases para afrontar la segunda parte de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018 y la Copa Libertadores de América. En esta pretemporada, el ‘Millonario’ sumó las incorporaciones de Franco Armani y Lucas Pratto, ante la posible llegada de Lucas Zelarrayán, le apunta al desembarco de Silvio Romero. En México ya se habla de su desvinculación de América y justamente el futbolista pareció dar un indicio a través de su twitter: borró de la descripción de su biografía las líneas que lo señalaban como “jugador de América de México”. Sin embargo, el delantero que actualmente milita en América de México no atraviesa su mejor momento. El 'Chino' ha perdido terreno de forma progresiva en las 'Águilas', a tal punto de acaparar las burlas de los hinchas de dicho conjunto, que no solamente se centran en su bajo nivel, sino también en su elevado peso. Por lo tanto, los hinchas de River comenzaron a preocuparse de gran manera por el estado físico del ex artillero de Instituto de Córdoba, Lanús, Rennes y Jaguares de Chiapas.

