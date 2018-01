Decretazo de Macri con reforma del Estado y explosivo cambio en el FGS

El Gobierno nacional publicó este jueves (11/1) en el Boletín Oficial el decreto presidencial que implementa profundos cambios en la estructura y funcionamiento del Estado. Se trata de 170 medidas contenidas en el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que afectan a 8 ministerios y tienden a desburocratizar, reducir trámites y eliminar algunas oficias con el propósito de producir un ahorro de $1.000 millones en dos años.

Esta reforma del Estado también apunta a cumplir con condiciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para aceptar a la Argentina en la organización y atraer inversiones.

Los ministerios que sufrirán los cambios que dispone el decreto son: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía.

También tendrán cambios dos organismos descentralizados: la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Anses, y el Banco Central.

Ayer (10/1) el ministro de Producción, Francisco Cabrera, junto al secretario legal y técnico, Pablo Clusellas; el jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte, Pedro Sorop, y el secretario de Simplificación Productiva, Pedro Inchauspe, adelantaron el contenido del DNU: "Con esta medida buscamos reducir la cantidad de trámites que deben hacer las empresas para poder operar en el país, buscando ser más eficientes y con el consecuente ahorro de tiempo", explicó Cabrera.

Entre algunos de los cambios que dispone el DNU, se destaca la eliminación del Registro Industrial de la Nación, creado en 1972 con el objetivo de tener una radiografía del sector industrial y mejorar el diseño de las políticas públicas. En la actualidad solo tenía registradas 1700 empresas de cerca de 110.000 en todo el país y la inscripción duraba ocho meses y exigía presentar información que el Estado ya tenía en otros organismos.

Otras dos medidas que requerían la firma de un decreto presidencial también se eliminan: si una empresa automotriz decide invertir en una planta, ya no requiere del visto bueno del titular del Poder Ejecutivo de turno. Así estaba definido por la ley 21.932, que tenía 39 años. Además, ya no será necesario tener que esperar que el presidente de turno estampe su firma en un decreto para habilitar un nuevo puerto. Este requisito hizo, incluso, que la gran mayoría de los puertos públicos, construidos y licitados por el Estado, no se encuentren habilitados. De los 31 puertos públicos existentes, solo se habilitaron siete.

Una de las novedades más importantes es que los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que se encuentran en manos del Ejército pasarán a la tutela de la AABE.

Y la polémica que ya están anticipando los legisladores es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que depende de las Anses, podrá crear de manera directa fideicomisos y operar con instrumentos "apropiados para invertir sus activos de acuerdo con las mejores prácticas financieras modernas".

Según el ministro de Producción la intención es contar con más fondos para "expandir el programa de créditos ARGENTA". Actualmente indicó ya se otorgaron casi cuatro millones de créditos a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares por más de 70.000 millones de pesos.

En un comunicado publicado el 10/1, Modernización explicó que “se le dan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el fondo que administra los ahorros de la ANSES, herramientas e instrumentos ágiles y apropiados para invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas, sin dejar de privilegiar el fin social para el que fue creado. Por ejemplo, ahora el FGS podrá crear fideicomisos”.

Y agregó que “el objetivo de esta modificación es que el FGS pueda invertir el dinero del sistema previsional con la mayor eficacia posible. Esto incluye desarrollar sistemas para expandir el programa de créditos ARGENTA, que otorgó casi cuatro millones de créditos a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares por más de 70.000 millones de pesos”.

“Queremos que tenga el mismo régimen de flexibilidad de poder potenciar sus decisiones de inversión para que sean las más eficientes posibles”, añadió.

Las medidas que contiene el DNU tienen la aspiración de lograr una reducción de un punto del PBI en el transcurso de dos años.

El decreto esquiva al Congreso, de momento, donde las sesiones extraordinarias están cada vez más lejanas debido a la falta de consensos. La urgencia en la publicación del decreto fue explicado por la necesidad "de remover estas trabas lo antes posible, porque afectan la capacidad del Estado Nacional de hacer bien su trabajo", según dijeron desde el Gobierno.

Otra medida que agiliza el comercio exterior es la importación de manera directa de 314 productos que antes se encontraban bajo el esquema de "licencias no automáticas". Los productos abarcados van desde laminados de acero, aluminio semi elaborado, polipropileno, poliestireno, pvc e hilados de algodón, entre otros.

La decisión es para agilizar la incorporación de estos materiales que son utilizados por industrias como la automotriz, de electrodomésticos, maquinaria en general y maquinaria agrícola, construcción, envases, juguetes, piezas y partes, imprenta, y tela, destacó Ámbito Financiero.

El portal Infobae destaca, además, que La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) pasaría a ser una sociedad del Estado para desregular el mercado de la aeronavegación y dependerá de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que es una empresa del Ministerio de Transporte (Argentina) encargada de brindar los servicios de navegación aérea en la República Argentina y sus aguas jurisdiccionales.

El Fondo de Garantías de la Pequeña y Mediana Empresa será reemplazado por el Fondo de Garantía Argentino.

Podría haber también una modificación en la estructura de la Unidad de Información Financiera (UIF) que está a cargo de la investigación del lavado de activos.

La iniciativa también apunta a que las empresas automotrices no deberán pedir permiso para instalarse, al tiempo que se simplifica y se hace más rápido el proceso para obtener marcas y patentes, permitiendo la presentación de dibujos y fotos digitales.

En lo relativo al arte, se habilita exportar hasta quince obras de arte como equipaje acompañado, sin mayor trámite que un Aviso de Exportación ante el Ministerio de Cultura, o una licencia especial, en el caso de obras de autores muertos más de cincuenta años antes, sin tener que pedir permiso a la Aduana.

