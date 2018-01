A pesar de un fallo judicial, FlyBondi empezó a vender boletos

La aerolínea low cost Flybondi anunció este jueves 11/01 la apertura de ventas de pasajes de sus primeras 16 rutas, de las cuales 11 operarán desde el aeropuerto El Palomar, donde las obras de remodelación fueron suspendidas por decisión judicial; tres desde Córdoba y las dos restantes desde Mendoza. El fallo judicial dispuso la suspensión del inicio de las operaciones hasta tanto sea analizado un estudio de impacto ambiental.

En el fallo, Forns ordena al Ministerio de Transporte que suspenda las obras correspondientes a los hangares, pero autorizó la continuidad de los trabajos en la terminal, remodelación, mantenimiento y seguridad en la pista.

"Se trata de vecinos que pidieron una cautelar. Fue una sorpresa porque es un aeropuerto que está habilitado desde 1968. En una época se volaban aviones muy grandes con niveles de ruido mayor que los de nueva generación. No es raro que haya ruido en un aeropuerto, para nosotros es una buena noticia que genere actividad para la zona. En Buenos Aires hay un aeropuerto que está en la ciudad y si la gente no quiere tener ruido, no debería vivir al lado de un aeropuerto", dijo el CEO de la compañía, Julián Cook al diario La Nación.

En cuanto a los boletos aéreos, detalló que las tarifas promocionales tendrán que ser adquiridas con un mínimo de 10 días de anticipación, y explicó que los pasajes siempre serán más baratos con mayor antelación de compra.

Entre los precios anunciados está la posibilidad de viajar desde Buenos Aires a Córdoba por 697 pesos, a Bahía Blanca por 639, a Corrientes por 729, a Posadas por 774, a Santiago del Estero por 887, a Mendoza por 898, a Neuquén por 898, a Tucumán por 995, a Salta por 1.089, a San Salvador de Jujuy por 1.118, y a Bariloche por $1.238. En todos los casos el valor es por tramo.

También se podrá volar desde Córdoba a Mendoza por 425 pesos, a Iguazú por $964, y a Bariloche por 1.188; o desde Mendoza a Bariloche por 848 y a Iguazú por 1.187. Incluso algunos destinos son más económicos que viajar en colectivo, lo que seguramente será un problema para el transporte de pasajeros de larga distancia.

Los pasajes de FlyBondi solamente se podrán adquirir por la página web de Flybondi.com, y que por el valor del pasaje se podrá despachar una valija de hasta 25 kilos, llevar en cabina un equipaje de hasta 12 kilos y también tendrá permitido una pieza de mano de hasta seis kilos.

La aerolínea ha escogido para el inicio de sus vuelos un Boeing 737-800NG, que dispondrá de 189 asientos. "Estamos convencidos de que es la aeronave indicada para desarrollar nuestro modelo low cost en la Argentina", afirmó el CEO de la compañía, Julian Cook.

La meta de Flybondi es transportar en Argentina (donde los ciudadanos están acostumbrados a realizar largos viajes en auto o colectivo para visitar el interior del país (Argentina tiene una extensión de 2,78 millones kilómetros cuadrados) a ocho millones de pasajeros en 2021, según afirma la compañía en su página de Facebook.