Lula elige "por las dudas" a su candidato presidencial

El ex presidente Lula Da Silva enfrenta un juicio por corrupción y si lo declaran culpable no podrá presentarse para optar a la presidencia en octubre, por supuesto, el "por las dudas" ya se adelantó y eligió a su candidado, se trata del ex gobernador de Bahía, Jaques Wagner. ¿Quién es el hombre cercano a Lula?

Jueves 11 de enero de 2018