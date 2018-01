El ‘Bicho’ perforó el mercado: Incorporó a Lucas Barrios, destronó a River y Boca

Boca Juniors y River Plate venían liderando el mercado de pases en esta pretemporada ya que sumaron gran cantidad de refuerzos para afrontar la segunda parte de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018 y la Copa Libertadores de América. Sin embargo, Argentinos Juniors destronó este jueves (11/01) al ‘Xeneizes’ y al ‘Millonario’ con la incorporación del delantero Lucas Barrios procedente del Junior de Barranquilla de Colombia.

Por lo tanto, la institución de La Paternal publicó en su cuenta oficial de Twitter que “Lucas Barrios será jugador de la Institución por dos años, obteniendo el club el 50% del pase. En los próximos días se hará los estudios médicos y el lunes 15-1 se suma a la pretemporada”.

“Desde hace dos años que lo estamos soñando y hablando para concretar tu regreso; hoy el sueño se hace realidad. ¡Bienvenido a tu casa Lucas Barrios”, publicó el club en Twitter, acompañado por una imagen con la camiseta del “Bicho”.

El delantero, de 33 años, volverá así al club que lo hizo debutar en Primera División, en 2003, cuando el entrenador era Ricardo ‘Tigre’ Gareca.

El pase se concretó luego de la polémica iniciada respecto de su pase millonario a Junior de Barranquilla, donde iba a convertirse en el jugador mejor pago en la historia del fútbol colombiano, por encima de Teo Gutiérrez.

No obstante, no habría sido ese el motivo principal por el que se frustró el traspaso del argentino nacionalizado paraguayo, según el diario local 'El Tiempo'. Hubo motivos personales que lo llevaron a tomar otra decisión y un dirigente del club explicó las razones: “Barrios iba a venir a Junior, pero el suegro me dijo que tenían un problema familiar enorme y él, que tenía posibilidades de ir a San Pablo, se va a quedar en Argentina estos seis meses. Me dijo que le guardara espacio para junio”.

La llegada de Barrios al fútbol local dará un aire positivo al torneo: puede transformarse en una pieza clave de Argentinos, que se encuentra en el 11° puesto bajo la dirección de Alfredo Berti.

Barrios, de extensa trayectoria en el fútbol europeo y que jugó el Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección de Paraguay tras nacionalizarse, se convirtió en el jugador número 1000 en vestir la camiseta de Argentinos Juniors.

En el ‘Bicho’, Barrios jugó apenas quince partidos y anotó cinco goles, antes de recalar en Tigre y empezar esa carrera que lo llevó a jugar, entre otros, al Borussia Dortmund de Alemania.