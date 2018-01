Que no se hable de la inflación: El Clan Moyano bajo fuego (la AFIP también)

Siempre se supo que alguna vez hay que investigar en serio a Hugo Moyano. Sin emcargo es curioso que, cada vez que hay una mala noticia nacional, se conoce alguna novedad judicial sobre la corrupción, que hay mucha en la Argentina, tanto pasada como presente y futura, lamentablemente. Entonces, resulta que pierde credibilidad la Justicia que aparece como manipulable por el gobernante de turno, y eso no le hace bien a la institucionalidad de la República. El cuestionado Hugo Moyano ya atravesó situaciones similares con Cristina Fernández de Kirchner, luego de la muerte de Néstor Kirchner, pero CFK finalmente no se atrevió. El interrogante ahora consiste en si la Administración Macri irá por Moyano, a quien ha ayudado en temas como la continuidad operativa de la empresa postal OCA, y con quien mantuvo una convivencia anti-K en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, es gravísimo que se hayan difundido datos del blanqueo de la familia Moyano porque no sólo aparece la AFIP utilizada con fines políticos sino que información que los contribuyentes entregaron confiando en la AFIP resulta que el organismo fiscal no parece honrar esa confianza.

Por Urgente 24 Viernes 12 de enero de 2018 7:24 hs Compartí esta nota Imprimir