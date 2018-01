Cuidado: El apocalipsis ya no garpa

El control de la inflación dejó de ser considerado por Mauricio Macri como un déficit de los dos años que lleva en la Casa Rosada, porque el Norte de la gestión pasó a ser la reelección presidencial, para la cual faltan 21 meses. Y ni los máximos profetas del apocalipsis no kirchneristas, como Javier Mileil o José Luis Espert, entre los más osados en sus sentencias, se animan a vaticinar un estallido de este modelo de endeudamiento gradualista en lo fiscal, y ahora también en lo monetario, previo a octubre de 2019. El partido de la inflación queda circunscripto a dos ámbitos: el de la formación de los precios y las negociaciones paritarias, una conflictiva carrera con detonante social cuyo final es incierto o no. Para que el mercado se entretenga, el Banco Central aceptó cambiar la referencia y que sea la tasa de interés (y no las Lebacs, que alimentaba el REM) el eje sobre el que girarán los portafolios del nuevo y enriquecido carry trade (bah, bicicletas) que comenzó a construirse. El endeudamiento le pone techo al tipo de cambio para asegurar signo positivo en los arbitrajes, y en todo caso, de la habilidad e información de los operadores dependerá sacarles más jugo a los menúes, con Letes, Bopomo, Bocan por tasa Badlar, letras provinciales (sobre todo bonaerenses, porteñas y mendocinas), y ahora (gracias al sinceramiento de la inflación) bonos CER y discount en pesos, más fideicomisos, obligaciones negociables y acciones, donde entra a jugar el componente impositivo. Los bancos tendrán que ponerse a tono con los plazos fijos e interactuarlos con las cuentas sueldos para acreditar presencia.

Por RUBÉN CHORNY
Periodista. Columnista de Urgente24.
Viernes 12 de enero de 2018 21:39 hs