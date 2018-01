Los Martes, Orquídea

La desinflación que adujo el presidente saliente del Banco Central para mover 0.75% la tasa de pases, una vez más se dio de frente contra la inflación núcleo, la mensual, y la inflación anual.

Lamentablemente, tuvimos razón cuando en Febrero de 2017 sostuvimos que iba a rondar entre 25% y 30%.

Esperamos equivocarnos para el 2018, pero vemos una inflación no menor al 30% a 35%.

El Martes que viene (16/01) se juega el partido en serio, las Lebacs. Si bien todavía existen capitales amigos que necesitan tener salida y se la van a dar, la clave no será la tasa sino el porcentaje de No renovación, que, mientras no supere el 20% seguiremos en alerta amarilla, pero superado el 20% se encenderá la luz roja. El tipo de cambio no va a dispararse, pero el camino a los $ 25 estará asegurado para el 1er. trimestre.

Seguramente Pedro Lacoste, quien reemplazará a Sturzeneguer, no será el presidente del BCRA sino que mas bien oficiará de ministro del Banco Central, al igual que Javier Gonzalez Fraga oficia de ministro del Banco Nación; y Emilio Basabilvaso es el ministro de la ANSeS.

Ya lo dijimos, pero es oportuno reiterarlo: lo mejor del mandato de Cambiemos 2017/2019 ya lo vimos. La candidatura a presidente de María Eugenia Vidal se va a demorar, se va a dilatar y se va a desmentir, pero finalmente se va a concretar. La salud física y la imagen de Mauricio Macri va a impedir la reelección y, de hecho, la decisión ya ha sido tomada.

El 'Plan Durar' ha sido puesto en marcha para llegar lo mejor posible al 2019, sólo para eso. No hay cambios que hagan presumir una baja del gasto público, la madre de todos los problemas; en consecuencia, el día-a-día al que los argentinos estamos acostumbrados se va a prolongar dos años más.

El Mega-Decreto de Reformas en el Estado, casas de cambios, la posibilidad de embargar las cuentas-sueldo y acelerar trámites hasta hoy muy burocráticos, maquillan un paisaje sombrío, mientras los presos entran y salen de Marcos Paz y Ezeiza.

La sanción en Febrero de la nueva Ley de Mercado de Capitales también ayuda para que el festival financiero siga a la par de una economía real que se estanca. Finalizado el rebote, la recesión en dos trimestres volverá a juntarse con su socia la inflación; y de nuevo volveremos al punto de partida: la estanflación.

El 'Plan Durar' dependerá de cada Martes que haya renovación de Lebacs, el día que el mercado diga "hasta acá" y las alertas rojas detonen, habrá que ponerse el casco y el chaleco.

El editorial de esta semana no da para mucho más, esperemos al Martes 16 y tendremos un escenario despejado.

En cuestión de mercados, la zanahoria de la sanción de la Reforma del Mercado de Capitales en Febrero y el inminente anuncio del puente Bs.As./Colonia va a mover especies como Loma Negra.

Brasil sigue siendo el negocio de este año, pero ahora a esperar que corrijan un poco.