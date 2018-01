China desplaza a América del Norte en la del Sur

¿Ha escuchado hablar alguna vez de 'Soft Power'? Es un término acuñado por el profesor de Harvard, Joseph Nye, en su libro "Bound to Lead: The Changing Nature of American Power" (1990), que luego amplió en "Soft Power: The Means to Success in World Politics" (2004). Si el poder es la habilidad para influenciar el comportamiento de otros y obtener los resultados que se desean, se puede lograr por coacción ('hard power') o por seducción/cooperación ('soft power'). La asistencia aeroespacial es una interesante herramienta que está utilizando China en Latinoamérica, explica el autor en una nota muy recomendable que encontró (y tradujo) Hernando Kleimans para Urgente24: Beijing desplaza a Washington DC en el sector cósmico regional, incluyendo Brasil.

Por SERGUÉI MANUKOVColumnista de Expert Online y de Republic. Viernes 12 de enero de 2018 19:21 hs