8 años del terremoto en ese "país de mierda"

"El lenguaje que utilicé en la reunión (...) fue duro, pero no fue el lenguaje que utilicé. (...) Nunca dije nada despectivo sobre haitianos más allá de que Haití es, obviamente, un país pobre y afligido. Nunca dije 'sáquenles de aquí'. Inventado por demócratas. Tengo una relación fantástica con los haitianos".

Donald Trump, Presidente de USA,

acusado de afirmar que los haitianos vienen

de "ese país de mierda".

“Todos tienen sida”, dijo Donald Trump en junio de 2017, en el Despacho Oval, acerca de 15.000 haitianos que habían ingresado a USA desde que él tomó posesión.

El jueves 11/01/2018, Trump cuestionó por qué USA querría recibir inmigrantes de Haití y naciones africanas, refiriéndose a algunos como "países de mierda".

El viernes 12/01, Trump negó haber dicho esas palabras. Pero el senador demócrata Dick Durbin, que estuvo en la reunión en la Casa Blanca, confirmó que el Presidente empleó lenguaje soez, incluida la expresión "de mierda".

El embajador de Haití en Washington, Paul Altidor, dijo que era angustiante que la atención se centrara en los comentarios de Trump cuando se cumple el 8vo. aniversario del devastador terremoto que destrozó la isla.

"Hablé con el presidente Jovenel Moise acerca del tema y, por supuesto, él condena este lenguaje y está impactado", señaló el embajador.

Altidor indicó que su país debería ser recordado por sus contribuciones a la historia estadounidense: Haití envió tropas a la batalla conocida como el Sitio de Savannah, en Georgia, en 1779. "No merecemos ese trato", dijo el embajador.

El 01/01, Haití celebró el aniversario 214to. de su independencia de Francia -fue uno de los primeros países en emanciparse de Europa-.

Sin embargo, ese "adelanto" respecto del resto de la región no resultó en ninguna ventaja en cuanto al progreso como nación y la calidad de vida de sus ciudadanos. La República hoy presidida por Jovenel Moïse es la más pobre del Hemisferio Occidental.

Hace 8 años, Haití -recientemente todo un tema, tanto por las denuncias contra los Cascos Azules (fuerza de seguridad de Naciones Unidas) como por las intensas lluvias que provocaron 7 muertos-, sufrió una catástrofe, quizás la peor de su historia.

El 12/01/2010, el lado haitiano de la isla caribeña La Española (el otro lado es República Dominicana) fue castigada con un terremoto de 7,3° en la escala de Richter y una intensidad de grado IX en la escala sismológica de Mercalli: el peor terremoto en la región en 200 años. Y Haití estaba lejos de tener construcciones antísismicas tal como sí tiene Chile, donde un terremoto similar días después, casi no provocó víctimas.

El Servicio Geológico de USA registró una serie de réplicas, siendo las más fuertes las de 5,9°, 5,5° y 5,1°. Durante las primeras 9 horas ocurrieron 26 réplicas mayores a 4,2° en diferentes puntos de la península de Tiburón, de los cuales 12 fueron mayores a los 5,0°.

El terremoto, con epicentro en tierra firme, a sólo 16 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe, y 10 kilómetros de profundidad, derribó edificios, escuelas, hospitales (unos dejaron de funcionar, otros colapsaron), cayó el palacio presidencial y también la sede de la ONU, los principales edificios ministeriales, las instalaciones, servicios de luz, agua, gas, colapsaron las líneas telefónicas y cayó el servicio de Internet.

La placa tectónica del Caribe tiene 2 ramas en Haití: la falla septentrional, en el norte; y la falla de Enriquillo, en el sur. Los datos sísmicos sugieren que el terremoto fue sobre la falla de Enriquillo, la cual estuvo bajo presión durante 240 años, acumulando tanta energía que finalmente se desató con una fuerza descomunal.

Las víctimas, que a principios de febrero de 2010 se habían estimado en 230.000, tiempo fueron recalculadas en 316.000.

La isla ya atravesaba momentos complicados, desde el golpe de Estado de 2004, organizado por USA -el gran desestabilizador de la democracia latinoamericana- para acabar con el gobierno pro cubano de Jean-Bertrand Aristide.

Washington DC promovió a Boniface Alexandre, quien carecía de similar popularidad a Aristide. Desesperado, Alexandre solicitó a la Organización de Naciones Unidas su intervención con el envío de una FMP (Fuerza Multinacional Provisional) integrada principalmente por efectivos de USA, Francia, Canadá y Chile.

A partir de junio de 2010 fue establecida hasta octubre de 2017, la MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití), que integran naciones de todas las regiones, y con una importante participación de países tales como la Argentina y Brasil.

Tras el terremoto, no hubo tregua para la isla: las pérdidas, la crisis habitacional y el colapso de servicios: los heridos debieron ser trasladadas a la República Dominicana, donde llegaban caravanas de personas lesionadas al limitado hospital de Jimaní, pequeña ciudad fronteriza con Haití.

Y miles de personas fueron a vivir en carpas montadas tras la destrucción de sus viviendas. Y a 8 años de la catástrofe, aún son 62.600 los haitianos que viven en 36 campos provisionales mientras que 500.000 están expuestas a desastres naturales, y el 60% de la población vive en niveles de pobreza.

Con la llegada de las Fuerzas de Paz de la ONU ("Cascos Azules"), también arribó el cólera: los de Naciones Unidas causaron un daño irreparable: propagación de la epidemia, fuertes represiones, abusos sexuales, y persecución a los dirigentes de oposición.

En cuando al cólera, aparentemente tuvo su origen en residuos fecales arrojados en un río por soldados nepalíes, lo que inició el brote en Haití: 9.000 muertes y 800.000 personas afectadas. Hasta hoy Haití padece el problema. Aunque existen programas para hacer frente a la enfermedad, sólo se ha reunido el 20% del presupuesto que se necesita para combatirla: son 15.000 los haitianos que aún corren el riesgo de contraer el cólera.

Los Cascos Azules también son foco de las denuncias de cientos de mujeres haitianas que les reclaman la paternidad de sus hijos.

También perpetraron explotación y extorsión. La ONU registró 145 denuncias sólo en 2016.

Tras el terremoto, distintos países, entidades y organizaciones del mundo se solidarizaron con Haití: Cruz Roja, World Vision, Médicos Sin Fronteras, Intermón Oxfam.

La Asociación Internacional de Fomento (AIF) otorgó un total de US$ 308 millones, el Banco Mundial proporcionó US$ 100 millones en ayuda de emergencia, Naciones Unidas US$ 10 millones dde los fondos de reserva para emergencias y la Unión Europea otros US$ 4,4 millones: insuficiente. Pero ¿cuánto sería lo suficiente para una nación con tantos déficits? Imposible saberlo.