Desde el Vaticano otra vez cuestionan a Clarín y La Nación

Casi subido al avión que lo llevará a Chile, luego de sobrevolar la Argentina, donde no descenderá, el papa Francisco sigue empeñado en un debate con los diarios macristas Clarín y La Nación, quienes no le perdonan el vínculo personal del pontífice católico apostólico romano con llamados militantes sociales cercanos a lo que fue el kirchnerismo. Ejemplo: Juan Grabois. Y desde Ciudad del Vaticano, en la web no oficial del Estado pontificio, Vatican Insider, del diario La Stampa, de la familia Agnelli, y con la firma de Andés Beltramo Álvarez, se responde lo siguiente: "No invalidar al mensajero con el objetivo de invalidar el mensaje".

