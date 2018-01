"Al final la verdad salió a la luz”, dijo sobre Santiago Maldonado

A casi 3 meses de la aparición sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado, Patricia Bullrich dio su palabra en la última emisión del programa de Mirtha Legrand acerca del tema. Sin embargo, volvió a generar polémica sobre el hecho en cuestión.

"Al final la verdad salió a la luz. Desde el Gobierno nacional nos mantuvimos en un lugar y se demostró que no nos equivocamos", destacó la funcionaria.

Además, desmintió que la Gendarmería lo haya secuestrado y torturado durante el programa del sábado 13/01 de La Noche de Mirtha.



La funcionaria resaltó que durante toda la desaparición del joven de 28 años, el Gobierno se mantuvo "en un lugar y se demostró que no nos equivocamos. Hubo sectores interesados en construir una versión; una historia de que a Santiago Maldonado lo había secuestrado y torturado la Gendarmería y eso se demostró que no era así".



Durante el programa la Ministra analizó que desde los medios y cierto sector de la sociedad. La política expresó que hubo una "presión que fue muy fuerte, muy dura", que confesó que "sufrió mucho". Luego, realizó una acusación: "Hubo una construcción para poner al Gobierno en un lugar donde no estaba" y "se jugó con volver a lo peor de nuestras historia que fueron los desaparecidos".

En este sentido, apuntó contra los docentes que abordaron la desaparición del joven y la debatieron en sus aulas: "Maestros dieron clases sobre este tema y ahora deberían admitir que se equivocaron".

Finalmente, subrayó que el Gobierno "siempre sostuvo" que al joven había que buscarlo en el río Chubut, donde había sido visto por última vez y criticó a la "negativa muy fuerte por parte de todo un mundo" que insistía en que "Gendarmería se lo había llevado en un camión".

Además, confesó que los dichos sobre el caso la afectaron de manera personal y comentó que “se jugó con volver a lo peor de nuestras historia que fueron los desaparecidos. Maestros dieron clases sobre este tema y ahora deberían admitir que se equivocaron”.

“Hubo un juez (Gustavo Lleral) que estableció junto a 55 peritos que Maldonado murió ahogado y que su cuerpo estuvo en el agua desde el primer día de su desaparición”, sentenció Bullrich.



Santiago Maldonado desapareció el 1/10/17 en medio de una feroz represión de Gendarmería Nacional a la comunidad Pu Lof, de Cushamén, en Chubut. El cuerpo fue hallado el 17/10 y su hermano, Sergio Maldonado, confirmó la identidad el viernes 20/10. Según los peritos de parte que participaron de la pericia, el cuerpo estuvo entre 55 y73 días en el agua, pero la causa sigue abierta para poder determinar cuáles fueron las circunstancias en las que murió el joven.

Por otra parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que el presidente Mauricio Macri "no puede viajar más en vuelos comerciales".

Luego, enfatizó en un informe elaborado por su cartera que arroja como conclusión que el mandatario está en "alto riesgo" por el uso de una aerolínea comercial.

"Elaboramos un informe y taxativamente le hemos dicho a la Casa Militar, que es la responsable, que Macri no puede viajar en vuelos comerciales. Un presidente no puede estar expuesto a que se suba a un avión una persona con un fin distinto a viajar, no puede estar expuesto a no volver en el momento en el que el país lo necesita y a no tener custodia", dijo.

"Aconsejo que Argentina alquile un avión porque Macri así no puede viajar más", sentenció.

El informe girado por Patricia Bullrich enumera una serie de eventos y aspectos que tuvo en cuenta para recomendar "la compra, adquisición o acondicionamiento de una aeronave de uso oficial presidencial" o "chartear o alquilar una aeronave (de manera exclusiva) con características de seguridad corroboradas, y efectuando un estudio de seguridad sobre la tripulación de la misma". Plantea, por ejemplo, que "un atacante premeditado podría confundirse dentro de los pasajeros, con el fin de producir un incidente o atentado contra la figura presidencial". Mientras tanto la Ministra de Seguridad es Trending Topic en Twitter y la gente ya está haciendo sus comentarios sobre el tema.

.

#LaNocheDeML Saliendo del programa de @mirthalegrand me encontré con un control de #Seguridadciudadana de @PrefecturaNaval . Baje a saludar a los Prefectos que trabajan por la seguridad de la gente! Gracias pic.twitter.com/YVx48JgHY9 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 14 de enero de 2018

Alguien vio a Mirtha Legrand retractarse frente a Patricia Bullrich por lo de Maldonado? Porque yo no vi ni escuché nada, eh? #LaNocheDeML — Ezeiza Dixit© (@leo_argentino) 14 de enero de 2018

Alguien vio a Mirtha Legrand retractarse frente a Patricia Bullrich por lo de Maldonado? Porque yo no vi ni escuché nada, eh? #LaNocheDeML — Ezeiza Dixit© (@leo_argentino) 14 de enero de 2018