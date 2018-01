Cuenta regresiva: Francisco llega a un Chile "prendido fuego"

A solo horas de la visita del Papa Francisco a Chile, incendiaron otra iglesia en el oeste de Santiago, y así se le suma otro ataque de los que han realizado en los últimos días algunos radicales que no están muy contentos con la visita de Bergoglio. “La única iglesia que ilumina, es la que arde en llamas. NO al Papa” escribieron los atacantes en las paredes de la iglesia. Mientras tanto, el Sumo Pontífice dijo este domingo desde el Vaticano: “Mañana iré a Chile y Perú. Les pido que me acompañen con la oración en este viaje apostólico”.

