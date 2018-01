Tres buques siguen buscando al ARA San Juan a 2 meses de su desaparición

Cuando se cumplen 60 días de ese último contacto, en el que desde el submarino se informaba sobre una falla en el área de baterías, (fue el 15 de noviembre de 2017) son tres los barcos que buscan la nave en la zona delimitada en base a la ubicación del ARA San Juan en esa última comunicación.

La corbeta ARA Spiro y el Yantar ruso continuaban este fin de semana como parte del operativo de rastrillaje del submarino, pero en las próximas horas se sumará el ARA Islas Malvinas, que el pasado sábado 13/01 zarpó desde la Base Naval Ushuaia para reincorporarse a la búsqueda con el ROV (vehículo operado remotamente) ruso Panther Plus, que tiene una capacidad de inmersión de hasta 1.000 metros.

En tanto, familiares y amigos de tripulantes del ARA San Juan se quejaban de que en el operativo hubiera sólo dos embarcaciones activas, sin contar al ARA Islas Malvinas que aún no llegó a la zona en la que se realizan los rastrillajes, y reclamaban que se volviera a incluir en el operativo a los buques oceanográficos Austral -del Servicio de Hidrografía Naval- y el Víctor Angelescu -del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero-.

Al cumplirse un mes de la desaparición del submarino, la Armada había informado que del operativo SAR, de búsqueda y rescate, participaban 28 unidades, aéreas y marítimas, y 4.040 personas, en el marco de una fuerte cooperación internacional de la que participaron Estados Unidos, Rusia e Inglaterra, entre otros países.

Luego del retiro de EEUU y Gran Bretaña de la búsqueda, los primeros días de enero, los familiares le pidieron a través de una carta al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, que no retirara del operativo al Yantar y al ROV Panther Plus. En ese contexto, el Ministerio de Defensa y la Armada habían dejado trascender que ya evaluaban un plan alternativo en el que no descartaban contratar un servicio similar para cuando la Federación Rusa decidiera cesar su cooperación con la búsqueda del ARA San Juan.

El 15 de diciembre, familiares, amigos y vecinos de Mar del Plata marcharon desde la Base Naval hasta la Catedral Central, mientras en la Plaza de Mayo porteña y otras plazas del país, también hubo manifestaciones de homenaje a los tripulantes y reclamar al Gobierno "certezas" de lo que había ocurrido con el submarino un mes antes.

En su última comunicación, el submarino había informado que navegaba "en plano periscopio" y que iría "a plano profundo" con el objetivo de "estabilizar el buque" para poder ingresar al tanque de batería y evaluar la dimensión de una falla que estaba registrando, según explicó en una de sus conferencias el vocero de la Armada, capitán Enrique Balbi.

La desaparición del submarino generó la apertura de una causa en la Justicia federal para investigar si hubo algún "hecho reprochable en términos penales", si "hay autor o autores", según explicó oportunamente la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a cargo del expediente, al que se sumaron como querellantes algunos familiares encabezados por Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los tripulantes.

En estos dos meses, también se conoció información de la organización con base en Viena (Austria), especializada en el control de explosiones nucleares en el mundo (CTBTO), que relevó que ese mismo 15 de noviembre se detectó "un sonido consistente con una explosión" en la zona en la que navegaba el ARA San Juan, en camino a Mar del Plata desde Ushuaia.

Los familiares de los tripulantes desaparecidos los recordarán este lunes 15/01 con una misa y, tal como lo hicieron el último viernes, antes de ingresar a la Base Naval a ofrecer una oración para sus seres queridos, volverán a pedir "mayor esfuerzo" en el rastrillaje y "más embarcaciones" para ampliar la zona de cobertura y conseguir mejores resultados en la búsqueda.