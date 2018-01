¿2019 o 2020?: Francisco anuncia su aterrizaje en Argentina y Uruguay

"Digamos que falta poco. No te puedo decir la fecha pero estoy seguro que falta poco. Una de las condiciones para volver a la Argentina es terminar de recorrer las periferias. Él siempre habla de salir primero y después entrar. Primero recorrió los países vecinos”, definió su propio sobrino, José Ignacio Bergoglio, titular de la asociación civil “Haciendo Lío”. En este sentido, el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina Jorge Oesterheld sumó: "No es por falta de ganas. No debe ser nada fácil combinar sus ganas con la agenda impresionante que tiene y los procesos que se van viviendo en cada uno de los países”.

Por Urgente 24 Lunes 15 de enero de 2018 9:18 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir