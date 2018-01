Boudou pasó por Tribunales: "Si hay alguien perseguido es Cristina"

Con el pelo corto y camisa negra, el exvicepresidente Amando Boudou dijo que nunca pensó en escaparse de la Justicia, criticó las prisiones preventivas, habló de los "presos políticos" y aseguró: "Si hay alguien perseguido es Cristina Fernández de Kirchner".

Después de decir que siempre estuvo a derecho de la Justicia, se alineó con el kirchnerismo. "Yo tengo mucho orgullo de Cristina y de Néstor, de todos nuestros compañeros."

Sobre la causa Ciccone, habló de la declaración como arrepentido de Alejandro Vandenbroele: "Vamos a ver el derrotero. Estuvieron jeringuiando lo del arrepentido pero de la declaración no publicaron nada se ve que no les conviene".

Boudou se presentó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py por un formalismo sobre su excarcelación. En los tribunales federales de Retiro se notificó de la excarcelación concedida el viernes último por la Cámara Federal porteña y firmó la caución juratoria que se le impuso en las causas penales en las que está acusado por delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

A los periodistas que lo abordaron, les contó que el miércoles 17 nacen sus mellizos, León y Simón.

El exministro de Economía recuperó su libertad en la noche del pasado viernes en la sede de la Policía Federal ubicada en Villa Lugano tras ser beneficiado por la Cámara Federal.

Cabe recordar que el exfuncionario enfrenta una causa por la rendición irregular de viáticos cuando era ministro de Economía, en la que fue ratificado su procesamiento por el delito de peculado: la prisión preventiva en esta causa se había sumado a la que había recibido poco antes, el 3 de noviembre pasado, en un expediente por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese marco, el abogado de Boudou, Eduardo Durañona, sostuvo en declaraciones a 'Radio 10', que utilizó "las herramientas legales" que tenía a disposición para obtener la liberación".

"Siempre respetamos las decisiones del Juez Lijo, pero no las compartimos. Hoy Amado (Boudou) va a notificarse a Tribunales pero no sé si va a estar el juez", detalló. "El juez debería volver para ampliar indagatoria, pero me dijeron que no volvería", agregó el letrado.

En unas de sus primeras declaraciones tras ser liberado, Boudou dijo que los jueces no dan explicaciones sobre las detenciones aunque reconoció que el juez federal Ariel Lijo le manifestó que "cambiaron las reglas de juego".

Además, apuntó contra el Gobierno al remarcar que "estamos pagando la factura frente a los poderosos. Tiene que ver con las convicciones, con lo que uno hace". "Mi detención escapa de toda lógica jurídica. Tenía claro que era una situación política", aseguró en ese sentido.