El video de la pelea entre Rocío Robles y Pamela:"Le deben quedar 3 desfiles en su vida"

Pamela Sosa aseguró que la vedette Rocío Robles ocupó su lugar en el evento y hasta usó su ropa.

También se sumó Sol Pérez a la polémica. Según el relato de Robles, unos días antes los organizadores la invitaron a la fiesta, y le comunicaron que ella sería una de las 5 encargadas del desfile final junto a Sol Pérez, Belén Pouchan, Claudia Ciardone y Celeste Muriega.

Sin embargo, cuando llegó el momento de cumplir con su tarea, se encontró con que alguien había ocupado su lugar.

En el programa Intrusos mostraron un video del momento en que la bailarina de ShowMatch y la vedette se cruzaron en medio de la pista de la disco Zebra. En el mismo se ve cuando ambas discuten y casi terminan a las piñas.

Programa Intrusos

En diálogo con el ciclo de América, Rocío Robles se mostró atemorizada por la situación y relató lo que vivió en ese momento: "No podía ni hablar, Pamela era un monstruo y me dijo 'Te voy a matar no sabés con quién te metiste'". "Le tengo miedo porque es grandota como un hombre, me puede matar", dijo la ex novia de Tyago Griffo y aseguró: "Me amenazó diciéndome que me iba a matar" aunque reconoció que "Si me pide disculpas yo se las acepto".

Una espectacular foto que la ex de Tyago Griffo publicó en Instagram generó sospechas entre los usuarios de la red social.

Por su parte, Pamela Sosa dio su testimonio y negó todo lo dicho por Robles: "Fue ella la que recurrió a la violencia. En mi vida tuve una pelea agresiva con nadie, pero ella ya tuvo demasiadas".

Otra de las testigos de la situación, Belén Pouchan, reveló: "Yo también fui amenazada por Pamela (Sosa). Si no la sacaban de encima nuestro, nos agarraba a trompadas".

Nada mas Bajo que dos mujeres a las piñas.Ej rocio robles y pamela sosa — C(@gyrbdelu) 15 de enero de 2018

"Rocío Robles y Pamela Sosa" que pasa no venden entradas — Edith Gilberg (@EddyGilberg) 15 de enero de 2018