Bienvenido a la aldea más fría del mundo: Siberia en -62°C

Mientras las altas temperaturas, producidas por el verano en la Argentina, nos hace tener la sensación de derretimiento, otros, en este caso los rusos, tienen el peor invierno jamás visto.

Estas impresionantes imágenes de una aldea en Siberia nos hacen comprender porqué los soviéticos vencieron a los nazis en la Batalla de Stalingrado. Y es que no es para menos, considerando que la temperatura promedio en el mes de enero, es en promedio de -50° centígrados.

La remota aldea siberiana de Oymyakon es el asentamiento más frío habitado en el mundo, luego de que el termómetro electrónico de la ciudad explotara tras registrar -62° centígrados. "Se rompió porque hacía demasiado frío", informó The Siberian Times.

La estación meteorológica oficial en el "polo del frío" registró - 59°C, pero los habitantes locales dijeron que sus lecturas fueron de -67°C, menos de 1° centígrado de la temperatura más baja aceptada para un asentamiento permanente en cualquier parte del mundo.

Oymyakon, que en su traducción al español sería "Agua que no se congela", es hogar de alrededor de 500 persanas, quienes llegaron a la localidad entre 1920 y 1930, en su mayoría pastores de renos.

Posteriormente, el gobierno soviético convirtió el sitio en un asentamiento permanente durante un intento de forzar a su población nómada a echar raíces. Y para 1933, se registró una temperatura de -67.7° centígrados, aceptada como la más baja en el hemisferio norte, en un asentamiento.

Tanto es así, que entre los problemas cotidianos de vivir en Oymyakon se incluyen las pestañas completamente congeladas, el congelamiento de la tinta de los bolígrafos y la pérdida de energía de las baterías.

Enterrar a un difunto, también es una labor maratónica. La tierra primero debe haberse descongelado lo suficiente para cavar, por lo que una hoguera se enciende durante unas horas sobre el lugar donde se realizará el sepelio. El proceso se repite durante varios días hasta que el agujero es lo suficientemente profundo como para enterrar el ataúd.

Se dice que los lugareños dejan sus autos funcionando todo el día por temor a que no enciendan de nuevo, sin embargo, no todo es negativo, al menos, no para los vendedores de pescado, quienes no necesitan refrigeradores para conservar la mercancía.

Pescaderías en Siberia

Temperatura en Oymyakon