Otra novela por Centurión: Genoa rechazó la oferta de Boca y se suma Racing

Boca Juniors todavía no se retira del mercado de pases en la presente pretemporada y a pesar de que sumó refuerzos de jerarquía de la talla de Carlos Tévez, Emmanuel Mas, Julio Buffarini y la llegada de Gustavo Gómez soñaba con repatriar a Ricardo Centurión.

Cabe recordar que el ‘Xeneize’ reforzó su plantel para afrontar la segunda parte de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018 que lo tiene puntero, la Copa Libertadores de América 2018, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina.

Sin embargo, el Genoa de Italia confirmó este lunes (15/01) que no tiene ninguna intención de ceder a préstamo a Centurión a Boca. En este caso, el club italiano, club dueño de su pase, rechazó la oferta del club ‘Xeneize’ que incluía un préstamo hasta 2019 con opción de compra porque tiene quiere vender parte de su pase.

La propuesta boquense surge a raíz del comportamiento del jugador fuera de la cancha que no es del agrado del presidente Daniel Angelici. Es por esto que luego de una charla con el futbolista surgido en Racing, el dirigente afirmó que está dispuesto a darle una oportunidad en un préstamo por un año.

Pero el club dueño de su pase no pretende cederlo si no más bien recuperar dinero de la inversión que hizo en su pase y las negociaciones con el equipo de Guillermo Barros Schelotto no serían fáciles ya que un incidente entre ambos clubes por el jugador tensionó las relaciones.

El volante Ricardo Centurión plantó al club europeo a mediados de 2017 cuando debía realizarse la revisación médica e intento renovar su vínculo con el ‘Xeneize’ pero la operación fracasó y debió regresar al Genoa.

Por otro lado, existe un factor que complica las tratativas para la vuelta de Ricky y es el interés del Málaga en comprar su pase por lo que Boca quedaría en segundo plano luego del suceso de 2017.

Además, en las últimas horas se conoció un nuevo interesado: Racing. Desde Avellaneda partió una oferta formal a Italia para intentar hacerse con el pase del volante.

La Academia, que cuenta con un 30% de la ficha del extremo nacido en sus inferiores, buscará repatriarlo y tiene la ventaja sobre el conjunto Xeneize, que había intentado quedárselo a préstamo y recibió una respuesta negativa por parte del club italiano.

El futbolista ya tenía arreglada su salida al Málaga, pero prefirió no realizar el pase por su insistencia en regresar a Boca y jugar la Copa Libertadores. De todos modos, ante el rechazo de Genoa de hacer un préstamo, desde Avellaneda mostraron su interés en pagar un porcentaje de la transferencia.

Según trascendió, la relación de Diego Milito, actual secretario técnico de Racing, con los dirigentes de Genoa (su ex club) y con el propio Centurión podrían acercar al jugador a la entidad.

Pese a que su obsesión es jugar en Boca, el joven de 24 años tiene un pasado muy fuerte en La Academia: salió de las inferiores y salió campeón en 2014. Además, el ‘Chacho’ Eduardo Coudet quiere contar con un hombre de su calidad en el plantel, aunque admitió que, económicamente, no puede competir con el Xeneize.

Ricardo Centurión, de 24 años, estuvo involucrado en episodios extrafutbolísticos en 2016 y uno de ellos levantó polémica luego de que trascendiera por las redes sociales una foto suya con un arma en la mano.

No obstante, no era la primera vez que Centurión se veía involucrado en un escándalo por mostrarse con armas de fuego. A los 16 años, se sacó una foto con una pistola y eso le trajo varios problemas en sus inicios en la Academia.

En septiembre de 2016 Ricardo Centurión había estado involucrado en un accidente cuando a la salida de un boliche en Lanús chocó a tres autos y se dio a la fuga, las versiones de ese hecho indican que el ex Racing estaba alcoholizado por lo que no sería la primera vez que tiene episodios en los que están involucrados los excesos del alcohol.

Centurión también había tenido un cruce con Diego Maradona por una supuesta relación que mantuvo con Rocío Oliva, cuando el ex entrenador de la Selección se encontraba distanciado de su pareja.