Autocrítica: Tévez confesó que en 2011 jugó con sobrepeso “pesaba 85 kilos”

A los hinchas de Boca todavía les dura la alegría por la vuelta de Carlos Tévez tras arduas negociaciones para rescindir su contrato con el Shanghai Shenhua de China en el que dejó una pésima imagen.

Cabe recordar que el ‘Xeneize’ sumó refuerzos de jerarquía de la talla de Julio Buffarini, Emmanuel Mas y Gustavo Gómez para afrontar la segunda parte de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018, que lo tiene puntero, la Supercopa Argentina frente a River, la Copa Libertadores de América y la Copa Argentina.

Sin embargo, en medio de la alegría de los simpatizantes boquenses, Tévez brindó un reportaje este lunes (15/01) al canal de cable TyC Sports en el que reveló que cuando jugó la Copa América 2011 para la Selección Argentina lo hizo con sobrepeso, y que en esa ocasión antepuso su interés personal. De ahí, ‘Carlitos’ afirmó que “es importante demostrar dentro de la cancha para la Selección. Yo me equivoqué en querer poner primero el nombre en el 2011, y lo pagué. Erré el penal. Le tiré el apellido al 'Checho' pero no estaba preparado para jugarla”.

En su momento, Sergio ‘Checho’ Batista, en ese entonces entrenador del seleccionado argentino, no lo tenía en cuenta dentro de los que participarían en el certamen, pero desde diferentes puntos comenzaron a reclamar su presencia, y finalmente tomó parte de la competencia.

“Yo dije: ¿Donde me metí? Porque en mi cabeza ya estaba que no la jugaba. Después se fue dando, me lo encuentro a Guillote (Coppola) y me dijo: ‘¿No vas a jugar la Copa América?’ Y le dije no. El me dice: ‘Yo hablo’. Estaba con 85 kilos y lo pagué. Ahora estoy con 75 kilos, fijate en las fotos”, agregó.

Pero además el ex jugador de Manchester City y United sorprendió al señalar que a él no le gusta patear penales, aunque en su carrera convirtió algún gol a través de esa vía que fue decisivo.

En aquel torneo, pese a no estar en los planes iniciales de Batista, Tevez fue titular en los dos primeros partidos (Bolivia y Colombia) y erró un penal decisivo en la eliminación de los locales frente a Uruguay por los cuartos de final.