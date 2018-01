Macri al Papa: "Argentina lo acompaña con el cariño de siempre"

La visita del Papa Francisco viene dando de qué hablar y finalmente este lunes 15/01 aterrizó en Chile para iniciar formalmente su gira por Sudamérica. Por supuesto, la llegada del Sumo Pontífice al país vecino generó molestias en la mayoría de los argentinos, por ser el país natal de Bergoglio, territorio que sobrevoló, pero que aún no sabe cuándo visitará. Para el Presidente de la Nación Mauricio Macri la visita a Chile y Perú es motivo de celebración, por lo cual le dedicó un tuit a Francisco en el que aseguró que los argentinos "lo acompañan con el cariño de siempre", no obstante, otra parte de los tuiteros argentinos no coincidieron con el mandatario nacional y "fulminaron" al Papa con sus tajantes publicaciones, "yo no te espero", se leían en algunas cuentas de los usuarios de las redes sociales.

Por Urgente 24 Lunes 15 de enero de 2018 22:50 hs Compartí esta nota Imprimir