El hermano de Triaca, al rescate por polémico audio contra su empleada

El polémico audio de WhatsApp, difundido por el portal OPI Santa Cruz, pertenece efectivamente al ministro de Trabajo Jorge Triaca, tal como asegura su familia, pero su hermano desmintió la versión de que la empleada haya trabajado en negro y fuera despedida sin preaviso ni indemnización. En este sentido, informó que Sandra Heredia dependía personalmente de él.

En diálogo al canal América24, Carlos Triaca informó durante la mañana de este martes 16/01: "La empleada es mía, personalmente mía (y no dependía del ministro como se asegura)".

Y agregó: "Es una persona que hace mantenimiento en la quinta que es propiedad de mi madre y yo la administro. Así que, está en relación de dependencia mía.

Estaba 100% en blanco desde el minuto que entró, por eso estamos rechazando la demanda en la cual ella incluye a mi hermano y a una de mis hermanas; totalmente innecesario.

En el audio aparece la voz de mi hermano porque la quinta es un lugar familiar y tiene muchos recuerdos nuestros, y en los últimos años hubo... No quiero usar la palabra robo porque no está hecha la denuncia pero hubo faltantes en la casa. Temas personales que llevaron a una mala relación y por eso tuve que echarla.

Entre los faltantes habían cosas de Jorge y son tipos de cosas que ya no se vuelven a recuperar.

No me parece que sea el trato pero fue un evento, aunque no es parte de la personalidad de Jorge y se puede ver que en el día a día lucha mucho contra este tipo de situaciones (como ministro). Se sacó de contexto.

En su momento no denunciamos el robo porque es una persona que tiene una enfermedad bastante grande -psíquica- y no quisimos hacerle problema porque hubo una relación personal durante muchísimos años; una persona a la que no quisimos hacerle problema y le ofrecimos correrse de su lugar laboral, no sólo pagándole todo lo que le correspondía sino también algo por encima. Ella no lo aceptó y empezó con esta serie de denuncias

La fecha es del 6/01 y el audio es bastante antes".

A Macri y Triaca: El pez por la boca muere...

En base a las declaraciones que hizo Sandra Heredia a OPI Santa Cruz, a raíz de las elecciones internas en el sindicato del SOMU, donde la mujer trabaja como Delegada de la Intervención, colocada allí por el propio Triaca, este último tiempo, para facilitar su desplazamientos entre un trabajo y otro (el SOMU y la quinta en Panamericana), Heredia decidió quedarse temporariamente en la casa de su pareja en San Fernando, a unas 15 cuadras de las oficinas sindicales. Sin embargo, cuando el propio ministro o su secretaria Claudia Vélez le comunicaban que había un evento, ella tenía la orden de abandonar todo y abocarse, exclusivamente, a organizar el mismo, en la quinta familiar del ministro.

“Con este doble trabajo yo iba y venía sin que me alcanzara el día – relata la mujer – no tenía vida; salía de la oficina, iba a la quinta, salía de allí a las 3 de la mañana, a las 9 me iba al Sindicato y posiblemente ese mismo día o al siguiente debía hacer lo mismo. Ellos (los hermanos Triaca) me dijeron en mensajes que tengo grabados y correos de WP, que debía darle prioridad a la quinta”, remarcó.

Pero un sábado, precisamente cuando el trabajo sindical arreciaba por la cercanía de las elecciones en el SOMU, Jorge Triaca la llamó a fin de que lo esperara en la quinta y Sandra salió de San Fernando con el tiempo justo y por un retraso del colectivo, arribó al lugar entre 10 y 15 minutos tarde.

“Todo empezó un sábado cuando no llegué a tiempo para abrirle la puerta y Triaca se enojó. Quiero aclarar que no es que no fui, solo me retrasé diez o quince minutos porque al salir justo con el tiempo, se me atrasó el colectivo y no llegué algunos minutos antes que él llegara, como hacía siempre”, destaca Heredia.

De esta forma, relata la mujer, se gestó y decidió el despido de ella, por parte del funcionario: “A mi me echaron como un perro, porque el sábado estaba en mi casa en la quinta, donde me encontraba pintando y se acercó el cuñado de Jorge (Triaca), Sergio Borsalino y me pidió que me fuera porque ya no trabajaba más”, indicó.