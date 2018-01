Las mejores: 5 canciones para no olvidar la voz de Dolores O'Riordan

El 2018 comenzó mal para el mundo de la música, luego que se perdiera la voz de Dolores O'Riordan, vocalista de la famosa banda irlandesa The Cranberries, que revolucionó los escenarios en la década de los 90.

Aunque aún se desconocen las razones del repentino fallecimiento de la intérprete de Linger y Zombie, un comunicado de la agrupación señalaron que la artista de 46 se encontraba en una pequeña sesión de grabación en Londres.

Aunque ya se ha especulado sobre el suicidio como causa de muerte, autoridades y familiares mantienen total hermetismo sobre el tema. Se conoció en años pasados que Dolores padecía trastorno bipolar y que hace 4 años intentó quitarse la vida, sin éxito.

Para nunca olvidar esta voz que se apaga, recordemos los 5 mejores temas de la siempre recordada Dolores O'Riordan.

1. Dream

The Cranberries - Dreams

El primer single del álbum debut de The Cranberries, "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?", publicado en 1993, fue "Dreams", la canción con la que la cantante y compositora se dio a conocer al mundo.

2. Linger

The Cranberries - Linger

El segundo single de "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" fue este "Linger" que acabó convirtiéndose en el mayor hit del disco, alcanzado el puesto número tres en las listas de ventas irlandesas.

3. Zombie

The Cranberries - Zombie

El primer single de "No need to argue", segundo disco de The Cranberries lanzado en 1994, catapultó a la banda irlandesa a la fama planetaria. Dedicado a las víctimas de un atentado del IRA, el tema ha sido versionado y sampleado en infinidad de ocasiones.

4. Ridiculous Thoughts

The Cranberries - Ridiculous Thoughts

La cantante, que padecía trastorno bipolar, dejó entrever su sufrimiento en canciones como "Ridiculous Thoughts" ("Pensamientos absurdos"), donde expresaba que pese a que se sentía muy bien, siempre quería llorar con fuerza.

5. Analyse

The Cranberries - Analyse

Muchos consideran este single de "Wake Up and Smell the Coffee", fue una de las últimas grandes canciones de The Cranberries. Tras su publicación en 2001, el grupo dio un larguísimo descanso de más de once años.