Diego Maradona: "no va ser la 1ra novia que se case sin su padre"

Tal como ya lo había expresado Diego Maradona, si su pareja no puede ir a la boda de su primogénita, él tampoco irá. "Rocío no va a ir al casamiento de Dalma, yo tampoco", le dijo el Diez a Jorge Rial a través de un mensaje de WhatsApp que fue puesto al aire durante la emisión de Intrusos.

Entonces, la futura novia salió a hablar en Twitter contra el abogado de su padre, Matías Morla (38), a quien acusó de ser el responsable de un malentendido. Sucede que ella asegura no ser la culpable de que Oliva no haya sido invitada a su boda porque, básicamente, ella no arma la lista de invitados.

El señor Matias Morla fue el que le dijo a mi papá que yo había hablado mal de su novia para que no venga a mi casamiento y para tener 2 minutos de fama diciéndolo por la tele! Contame que necesidad había de hacer eso???? — Dalma Maradona (@dalmaradona) 15 de enero de 2018

Pero al ex futbolista eso poco le importa. "Mi mujer es Rocío y si ella no está invitada, yo no voy. Están diciendo que yo quiero armar la lista, por favor. Yo no invito a nadie, lo único que digo es que mi mujer tiene que estar en el casamiento o yo no voy", comenzó diciendo el ex capitán de la Selección Argentina en la nota para Diario Popular.

Y agregó: "Ahora se casa Dalma y no va a ser ni la primera ni la última novia que se case sin la presencia de su padre. Sabés cuántas novias pasaron por esto y cuantas van a pasar. Para mí es muy doloroso, a ella la llevo tatuada en mi piel porque la amo, como a Gianinna y a todos mis hijos, me duele en el alma tener que tomar esta decisión, pero no queda otra. Así quieren jugar y si algo hice en mi vida es jugar…".

Luego de manifestar su posición, Diego opinó sobre los polémicos tweets que su hija publicó en las últimas horas, donde asegura desconocer los motivos por los que no puede comunicarse con su padre. "Yo hablo todos los días con mis hermanas, con mis periodistas amigos y la gente del Al Fujairah. Por ahí ella no tiene crédito y por eso no se puede comunicar conmigo", dijo al respecto.

En cuanto a los dichos de su ex mujer, Claudia Villafañe, quien ironizó sobre la ausencia del ex futbolista en la boda de su hija, Maradona le recomendó a su ex que deje de hablar de su persona y vaya pensando en devolverle lo que según él le robó.

"No entiendo cómo puede hablar de una persona cuando está imputada por desvalijar mi patrimonio, yo no me olvido que mientras yo me moría, mientras mis hermanas me lloraban, ella compraba departamentos. Mientras yo estaba al borde de la muerte en Punta del Este, ella compraba departamentos en Miami y no lo digo yo, eh, eso está probado", confesó el ex futbolista.



En cuanto a la enemistad entre sus hijas mayores y su abogado, el también DT del Al Fujairah dijo que no entiende cómo Dalma "mezcla las cosas".

"Lo meten a (Matías) Morla en el medio y como digo siempre Matías es mi abogado y labura en Tribunales. Como yo laburé con la pelota, el labura con el Código Penal. Es la excusa de siempre, tiene que quedar en claro que soy grande ya, dejé de ser Dieguito hace rato. Es una cuestión de familia esto y se tiene que arreglar así…", aseguró el Diez.

Fue entonces hacia el final de la entrevista cuando, Maradona se mostró firme en no asistir a la boda de su hija y de seguir dando batalla contra Villafañe en la Justicia.

"Tengo las cosas en claro, en el tema Claudia le doy todo el apoyo a Matías Morla para que vaya a fondo y me den lo que me robaron y en el casamiento de Dalma si no va Rocío, que no cuenten conmigo. Yo no cambio, no me cambian, soy siempre Diego", cerró el ex deportista, cuyas últimas palabras fueron: "Sin mi mujer no voy a ningún lado".

En medio de la polémica, según pudo saber Ciudad Magazine, fuentes del círculo íntimo del crack aseguraron que Diego le había prometido a su hija la fastuosa suma de $1.000.000 de regalo, para que comenzara su nueva vida de esposa a todo trapo y asegurarse una luna de miel soñada.



Ahora... Si el Diez no va a la fiesta…¿Qué va a pasar con el regalo prometido?