El BCRA bajó la tasa de Lebac pero temen que reabsorba vía Leliq

El Banco Central convalidó una baja de tasas de las Lebac en la licitación mensual, llevándo la más corta, de 35 días, al 27,25% anual, aseguraron fuentes del mercado.

Se trata de un recorte de 151 puntos básicos frente a la licitación de diciembre, para la letra a 35 días. El nivel es similar al rendimiento que se venía operando en los últimos días en el mercado secundario. La clave será ahora conocer cuánto logró renovar el BCRA de los $ 400.000 millones que vencían.

Es la primera licitación de letras luego de que el Gobierno modificó las metas de inflación para el 2018 y los próximos años. Luego del cambio de metas, la tasa de política monetaria se recortó en 75 puntos básicos el martes de la semana pasada para quedar en 28% anual. Además, las tasas en el mercado secundario de Lebac también reflejaron bajas la semana pasada y operaron cerca del 27% para el plazo más corto.

En un comunicado, el Banco Central señaló que "las propuestas alcanzaron un nivel de $ 359.088 millones, adjudicándose $ 352.804 millones, lo que implica la renovación parcial del vencimiento que era de $ 398.437 millones y una baja en el stock en circulación por $ 45.633 millones".

El BCRA envió a la circulación monetaria $45.633 millones, ya que solo logró renovar $352.804 millones.

Pero hay quienes dicen que la inyección monetaria vía Lebac podría contrarrestarse con la absorción vía Leliq, una letra a 7 días recientemente creada por el BCRA que no paga impuestos y es colocada a diario a una tasa del 27,25% -la misma que la de los pases a 7 días- con la que ya absorbió $ 19.000 millones, que sólo pueden operar los bancos y, a diferencia del pase, tiene mercado secundario.

No faltan otros que dicen que el Gobierno ha decidido reemplazar en el mediano plazo a las Lebac.

"La Leliq seguro va a matar al pase pasivo y creo que va ser más exitosa porque rinde lo mismo, no paga ingresos brutos y capitaliza intereses cada 7 días, lo que significa una tasa efectiva anual de 31%. Hoy, los bancos tienen unos $ 380.000 millones en Lebac y creo que pronto van a desarmar entre $ 200.000 y $ 250.000 millones para irse a Leliq", sostuvo Miguel Zielonka, director asociado de EconViews.

El BCRA sólo agregó en su comunicado: "Las tasas de corte se ubicaron en 27.24%, 26.9%, 26.59%, 25.98%, 25.45% y 25.39% para los plazos de 35, 63, 91, 155, 210 y 273 días, respectivamente".

Y recordó que "dado el cambio operativo vigente a partir de febrero pasado, en el cual las subastas de Lebac pasaron de semanales a mensuales, la expansión o contracción que puede generarse con cada subasta, debe ser analizada en conjunto, tanto con las operaciones de mercado abierto como también con las operaciones de pase que realiza este Banco Central".

Alejandro Tagliavini escribió en el diario Ámbito Financiero:

"(...) El BCRA no tiene demasiado margen para hacer descender las tasas, ya que corre el riesgo de que los inversores no le compren buena parte del monto que necesita renovar y luego, lo que no logra renovar, hasta ahora lo ha venido pagando emitiendo pesos que se vuelca al circuito y luego pretende "drenarlo", mediante la emisión de más Lebac (ahora, en parte Leliq). Así las cosas, el stock actual de estos títulos -creados por Eduardo Duhalde hace más de 15 años, ya ronda el billón de pesos y, junto con los pases, suman una friolera equivalente al 10% de PIB, y supera a la base monetaria.

(...) Aun cuando algunos ven en un rally alcista del dólar una amenaza para esta estrategia, todavía conserva cierto atractivo absorbiendo capitales que podrían ir a la inversión productiva. En 2017, y pese al aumento del tipo de cambio y algunos que auguraron su muerte, lo cierto es que la inversión en Lebac de corto plazo rindió más de 3,1% en términos reales. Y en general, los analistas estiman un dólar anclado con lo que el "carry trade" seguiría siendo atractivo si las tasas no bajan del 26%.

Es una pequeña noticia en el sentido correcto que, presionado por el ejecutivo, a mediano plazo vamos hacia un sendero de baja gradual de tasas -mejorando el crédito para las pyme, el desarme de Lebac, mejorando el déficit fiscal- en un nuevo esquema de política monetaria "anti inflacionaria más gradual" con un tipo de cambio real más competitivo: otro ángulo inflacionario de las tasas artificialmente altas, ya que mantienen bajo el dólar aumentando las importaciones y bajando la productividad, demandando menos pesos. (...)".