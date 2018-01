Kim Kardashian tuvo a su 3ra hija por gestación subrogada

"Kanye y yo estamos felices de anunciar la llegada de nuestra saludable y preciosa bebé", ha dicho la reina de la telerrealidad y las redes sociales a través de un mensaje en su propia página web. La pareja ha dado las gracias a la madre biológica de la bebé, cuyo nombre no ha revelado, por hacer que su sueño se haga realidad "con el mayor regalo que alguien te puede dar".

Un dato curioso es que antes de dar la bienvenida a la bebé, la feliz pareja se regaló un Mercedes Maybach de US$200.000. Y esta Navidad, West regaló a su mujer acciones en grandes corporaciones por valor de otros US$250.000. Recientemente la pareja se mudó a una mansión en Hidden Hills (California), adquirida hace tres años y en la que han invertido 20 millones en reformas. No, no están locos. Saben lo que hacen: la propiedad se ha revalorizado instantáneamente hasta alcanzar los 60.000.000 y venían de vender una similar en Bel-Air, el residencial y más lujoso barrio de Los Ángeles, por 17,8 millones habiéndola comprado por nueve. El nuevo hogar de la pareja incluye una sala de juegos de dos pisos, otra de cine de tamaño completo con sonido Dolby, un estudio de música completo, un guardarropa de tamaño obsceno, spa, gimnasio, peluquería y cancha de baloncesto.

El nacimiento se produjo este lunes 15/01, según la pareja, que ya tiene a North, de 4 años, y a Saint, de dos. Kim Kardashian, de 36 años, dijo en su momento que había optado por la maternidad subrogada después de que los médicos le advirtiesen de los riesgos que corría su salud si quedaba de nuevo embarazada.

En el mensaje, Kardashian da la bienvenida al nuevo bebé nacido de una madre "sustituta" y agradece a los médicos y enfermeros que la atendieron en el parto. "North y Saint están especialmente encantados de dar la bienvenida a su hermanita", concluye el mensaje.

El pasado mes de junio, el portal TMZ hizo público un contrato que establecía que el matrimonio iba a pagar por el proceso de gestación subrogada US$45.000 dividido en 10 mensualidades.

En él, entre otras cosas, se le pedía a la mujer restringir su actividad sexual en las semanas previas y posteriores a la inseminación, no entrar en saunas, le prohibía teñirse el pelo o beber más de una bebida con cafeína al día.

Jamás fue un secreto que la empresaria y el cantante contemplaran esta opción. Incluso en marzo pasado, en un capítulo del reality Las Kardashians, la hermana mayor de Kendall Jenner explicó que en sus dos pasados embarazos tuvo un desprendimiento de placenta, un tipo de complicación que podría agravarse si se vuelve a quedar encinta.

Resulta algo difícil calcular cuánto tienen ahora mismo en el banco Kim Kardashian y Kanye West. Incluso para la revista Forbes . Por eso la lista norteamericana prefiere publicar las ganancias anuales de sus famosos y en 2017 Kim Kardashian trepó hasta los US$45.500.000 situándola Forbes en el puesto 22 de la lista de celebridades. Su marido, en el número 11 de las estrellas del hip hop, ingresó alrededor de, casualidad, 22.000.000 más. Es decir, que aproximadamente se da una cifra conjunta de casi US$68.000.000 en un solo ejercicio. Por lo que respecta a lo privativo de Kardashian, si se suma la abultada cifra de 2017 desde que Kardashian pasó de friki de televisión a portada de Vogue, se da un total de 175.000.000 de fortuna acumulada. Así que definitivamente el bebé no va a tener ningún problema de dinero.

En lo que respeta a Kanye West ha vendido unos 32.000.000 de discos y aunque está a mucha distancia aún de Diddy y de Jay Z, puede sacar pecho con los 25.000.000 que ingresó por el tour Yeezus. Cuidado, él mismo publicó un atolondrado tuit asegurando que tenía deudas por valor de 53 millones aunque, atendiendo al tren de vida del que goza, o ya las ha enjuagado o estaba vacilando. Lo último del rapero es probar suerte como diseñador. Y no sólo de ropa exclusivamente deportiva, como Adidas, sino que Louis Vuitton también ha recurrido a él. Su inventiva empresarial le llevó a abrir una tienda efímera en Nueva York, The life of Pablo, para vender merchandising propio coincidiendo con el lanzamiento del álbum homónimo. Y la adoración por el rapero le permitió colocar sudaderas a 90 dólares la unidad. Celebrity Net Worth eleva su patrimonio a unos US$160.000.000.

Tales ingresos permiten llevar a la pareja un más que alto ritmo de vida.

