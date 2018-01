Huracán se aprovechó del ‘Ciclón’ muleto de Biaggio y se quedó con el 1er. clásico

En el encuentro que se disputó en el estadio ‘José María Minella’ de la ciudad de Mar del Plata, Huracán le ganó este martes (17/01) 2-0 a San Lorenzo de Almagro por el partido que correspondió a la octava fecha del Torneo de Verano 2018.

El ‘Globo’ de Parque Patricios arrancó de la mejor manera este 2018 con una muy buena victoria ante un ‘Ciclón’, que no hizo grandes incorporaciones en este mercado de pases, y puso en cancha una formación alternativa que no estuvo a la altura de las circunstancias con un rendimiento pobre y desprolijo en el juego general.

El tradicional clásico porteño tuvo otro atractivo, ya que volvió a jugarse con público de ambos equipos tal como sucedió en el último enfrentamiento veraniego de enero de 2016, que terminó en triunfo del ‘Globo’ por 3-1.

En aquel duelo, que se volvió a disputar en Mar del Plata luego de 40 años, los de Parque de los Patricios se impusieron con los goles de Daniel Montenegro, Ramón Ábila y Matías Caruzzo, en contra. El descuento lo convirtió Facundo Quignon.

Por torneos oficiales, el clásico de barrio, que tuvo graves antecedentes de violencia, no tiene hinchas de ambos equipos desde 2011, tuvo un buen marco en el José María Minella con poca presencia de público en una de sus tribunas.

Este compromiso fue la primera prueba exigente para Huracán, que pudo suplir la ausencia del talentoso Alejandro Romero Gamarra, una de las figuras del equipo que en la primera parte de la Superliga terminó en la quinta posición con 21 puntos.

En relación a la victoria del ‘Globo’ sobre el ‘Ciclón’, en el primer tiempo, San Lorenzo tuvo algunas insinuaciones para poder llevar peligro al arco contrario con las aproximaciones de Franco Moyano y una buena jugada colectiva que elaboraron Leandro Romagnoli y Gastón Reniero que disparó un remate desviado por el palo derecho del arquero Marcos Díaz.

Por otra parte, el elenco quemero, de manera momentáneo, tomó el control de la pelota por el costado izquierdo haciéndola circular en la mitad de cancha por parte de Ricardo Noir, Mauro Bogado, Patricio Toranzo y Fernando Coniglio sin encontrar profundidad. No obstante, el equipo de ‘Boedo’ no pudo aprovechar los espacios libres que dejaba Huracán sobre su campo aunque contó, a los 14’, con la oportunidad de abrir el marcador con un tiro libre de Leandro Romagnoli que no llevó peligro al arco defendido por Marcos Díaz.

Con el correr de los minutos, el partido se tornó demasiado trabado, cortado y con muchas fricciones por parte de San Lorenzo que no podía neutralizar las llegadas peligrosas de Huracán. Por lo tanto, el ‘Cuervo’ apostó a los pelotazos de Rubén Botta y de Gastón Reniero para cortar el ataque del ‘Globo’.

A pesar de los intentos por romper el tanteador en cero, San Lorenzo no tuvo ideas en la ofensiva y careció de precisión cuando llegaba a los tres cuartos de cancha pero Huracán demostró tener más iniciativa e intenciones de poder golpear.

A los 35’ Víctor Salazar le envió un pase recto a Rubén Botta, éste a la vez, asistió a Alexis Castro, que en un intento para acomodarse y rematar al arco, chocó contra el guardavalla Marcos Díaz. En ese momento, el encuentro estuvo durante 7’ y Marcos Díaz decidió continuar en cancha luego de haber sido asistido por los médicos de que le colocarán un ventaje en la cabeza.

En el cierre, Marcos Díaz debió retirarse del campo de juego y fue reemplazado por Manuel García. En la sentencia, Huracán terminó mucho mejor parado debido a que dilapidó tres posibilidades de Ignacio Pussetto, Gastón Reniero y Lucas Villalba que le hubiese posibilitado irse al descanso con una victoria.

Ni bien comenzada la segunda etapa, el conjunto de Parque Patricios puso en aprietos a San Lorenzo con los desbordes por los costados de Pussetto, Patricio Toranzos y Ricardo Noir. Pese a las buenas intenciones, el encuentro siguió siendo malo, sin mucho cambio de ritmo para ambos conjuntos.

Sin embargo, a los 7’ Hugo Nervo puso en ventaja a Huracán 1-0 con un estupendo cabezazo que no logró detener el arquero azulgrana Sebastián Torrico. Más tarde, a los 11’ Marcos Senessi le cometió una dura infracción dentro del área a Ignacio Pussetto por lo que el árbitro Patricio Loustau sancionó el penal para el ‘Globo’ que Mauro Bogado cambió por gol y anotó el 2-0 para los de Parque Patricios.

A raíz de la desventaja, el combinado de Boedo buscó rearmarse para intentar dar vuelta la historia de la mano de Rubén Botta que se transformó en uno de los hombres más desequilibrantes de San Lorenzo.

En el transcurso de los 20’, el equipo azulgrana agotó todas las variantes y con mucha angustia volvió a apelar a los pelotazos para conseguir el descuento. En esos intentos, Rubén Botta buscaba levantar a San Lorenzo pero nada podía hacer ante un Huracán que jugaba prolijo y ordenado.

A poco del final, el ‘Ciclón’ siguió haciendo méritos para descontar el marcador con la aparición del recién ingresado Jonás Acevedo que aportó con un tiro que quedó en las manos del guardavalla Manuel García.

En el epílogo, de nuevo, Rubén Botta lanzó un remate que forzó el despeje de García. Finalmente, Huracán se quedó con el primer clásico del año mientras que San Lorenzo dejó una imagen pobre y sin respuestas futbolísticas.